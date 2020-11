Recovery, Fico: necessario fare squadra fra Governo e Parlamento

Milano, 29 nov. (askanews) - "Ora avanti con la legge di Bilancio e subito dopo con il Recovery Plan, per la cui definizione è necessario fare squadra fra Governo e Parlamento". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico."Fare investimenti su ambiente e sostenibilità è priorità assoluta: ce lo ricordano anche le immagini di queste ore in Sardegna - ha proseguito Fico - Esprimo la mia vicinanza alle famiglie delle persone che hanno perso la vita e alla comunità nuorese. Serve ribadire l'importanza degli investimenti a tutela del territorio, oltre che degli sforzi per combattere i cambiamenti climatici. Come Italia e come Europa".