Recovery: entro l'anno 1000 esperti in aiuto enti locali

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Entro l'anno arriveranno i 1000 esperti in supporto degli enti locali, per dare "concreta attuazione" ai progetti del Pnrr e "velocizzare" le procedure amministrative". Lo prevede un Dpcm in via di perfezionamento - che ha già incassato l'intesa in Conferenza unificata - che detta le regole per il reclutamento di professionisti e tecnici con contratti di collaborazione a tempo. Le Regioni entro il 27 ottobre devono stilare i loro piani territoriali, il rispetto dei target è precondizione per l'erogazione dei fondi. Previste cabine di regia regionali incaricate della "pianificazione, gestione e verifica delle attività degli esperti". (ANSA).