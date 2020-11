Recovery: Conte, agricoltura sostenibile sarà un pilastro

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Il comparto agroalimentare costituisce una vera e propria eccellenza italiana, è uno dei comparti più dinamici del Paese in termini di produttività del lavoro e rispetto agli obiettivi di sostenibilità". Lo dichiara il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato in occasione dell'Assemblea nazionale di Cia-Agricoltori Italiani. "L'agricoltura sostenibile sarà uno dei pilastri del Recovery Plan italiano su cui il governo è al lavoro, in particolare per quanto riguarda efficientamento energetico e nuovo piano di logistica e innovazione agroalimentare, che contribuiranno a rendere l'agricoltura un settore digitale e ancor più sostenibile", sottolinea. "Saranno fondamentali i vostri contributi". (ANSA).