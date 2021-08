(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Italia allo sbando, considerata ormai zona franca per chiunque voglia delinquere. I mega rave illegali organizzati in Italia dall'estero perché qui la legge si può calpestare. Come succede con clandestini, scafisti, spacciatori, abusivi di ogni genere. Gli unici tartassati dal Governo sono i cittadini onesti". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. (ANSA).