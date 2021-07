Rai: Rampelli, gravissima violazione, intervenga Mattarella

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "La differenza tra regimi totalitari e democrazie avanzate sta nell'equilibrio dei poteri tra chi governa e chi sta all'opposizione. Prima con il Copasir, ora con la Rai risulta evidente che il nostro sistema è in una posizione di squilibrio e si assiste periodicamente a gravi violazioni dei diritti dell'opposizione, che sarebbe meglio definire per quello che sono: aggressioni. Per quanto riguarda la Rai quanto accaduto è ancora più grave perché mina il valore non negoziabile del pluralismo nell'informazione all'interno del sistema radiotelevisivo pubblico". E' quanto ha dichiarato Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi, intervenendo alla trasmissione 'Start' su SkyTg24. "La questione è gravissima e non può finire così. Credo sia opportuno coinvolgere il Capo dello Stato per rimettere in equilibrio la Rai e richiamare i presidenti delle Camere, anche dopo gli scippi delle commissioni d'inchiesta, a rappresentare e difendere i diritti dell'opposizione e, successivamente, a riformare i regolamenti parlamentari con l'introduzione dello statuto dell'opposizione. Non si può andare avanti con strappi e prepotenze a turno e con il tentativo di ridurre FDI a elemosiniere della maggioranza. A noi non interessano poltrone, altrimenti avremmo sostenuto Draghi e preso quelle di serie A, non gli strapuntini. Ma non accettiamo che la democrazia italiana venga ridotta in barzelletta". (ANSA).