Rai, ecco candidati al CdA: c'è anche Pinuccio di Striscia

(Adnkronos) - Molti avvocati, commercialisti, professori di diritto e di economia, alcuni dirigenti d'azienda ma è ampia anche la rappresentanza di giornalisti, consulenti editoriali, autori tv e non manca qualche ex parlamentare. E' il variegato quadro professionale che emerge dai 194 candidati che hanno trasmesso il proprio curriculum agli uffici di Senato e Camera, che aspirano a accedere ai 4 posti nel cda della Rai riservati ai rappresentanti di nomina parlamentare. Sono 183 i nomi che figurano, secondo quanto visionato dall'Adnkronos, nell'elenco di palazzo Madama, quelli giunti a Montecitorio sono 132. Molti candidati hanno presentato la 'domanda' sia al Senato che alla Camera. Alla fine, il numero effettivo è di 194 candidati. Di questi, due verranno designati dal Senato, altrettanti dalla Camera. Molti sono i nomi noti che si sono presentati alla selezione. Uno per tutti: Giovanni Minoli, inventore di 'Mixer', giornalista, autore, conduttore, capostruttura e direttore di rete, da una vita nell'azienda di viale Mazzini. Nell'elenco ci sono anche Tullio Camiglieri, saggista esperto di tv digitale, ex dirigente di Sky, attualmente responsabile delle relazioni esterne della Thyssenkrupp e Mauro Masi, ex direttore generale Rai nel 2009 e segretario generale a palazzo Chigi con il governo guidato da Silvio Berlusconi. Tra gli ex politici figurano Elio Massimo Palmizio, deputato e senatore del Pdl; Mario Marazziti, una legislatura alla Camera con Centro democratico; Giancarlo Mazzuca, direttore del Resto del Carlino e del Giorno già nel cda Rai, oltreché deputato del Pdl come Luca D'Alessandro (giornalista con due legislature con Fi e poi Ala), Salvatore Cicu, avvocato ed ex parlamentare azzurro. Politico (una legislatura alla Camera nel 1994 con Fi) è anche Giancarlo Innocenzi, che face parte del primo governo di centrodestra da sottosegretario alle Tlc. Molti, come detto, i giornalisti a cominciare da Piero Vigorelli, direttore dei Tg regionali della Rai dove ha lavorato per 8 anni, passando poi a Mediaset, per le cui reti ha condotto vari programmi, divenendo direttore del Tg5 nel 2005. Dall'azienda di viale Mazzini provengono l'ex vicedirettrice del Tg1 Daniela Tagliafico, Tiziana Ferrario, che per anni è stata uno dei volti più conosciuti del Tg1, Roberto Amen e l'ex direttore di Isoradio e Tg3, Danilo Scarrone. Da Mediaset proviene invece Claudio Brachino, ex conduttore del Tg5 e direttore di Videonews. Giornalisti con una lunga esperienza nelle istituzioni o nei partiti politici, sono Stefano Sedazzari, attualmente a capo della comunicazione del gruppo Pd al Senato; Stefano Menichini, portavoce del ministro Roberto Gualtieri al Mef e capo dell'ufficio stampa della Camera nella passata legislatura; Giuseppe Sangiorgi, che fu portavoce di Ciriaco De Mita, presidente dell’Istituto Luce ed ex commissario dell’Autorità per le Tlc. Tra i candidati c'è anche Alessio Giannone, noto anche con lo pseudonimo di Pinuccio, volto noto di Striscia la Notizia.