Rai, Conte: giù mani da Sangiuliano e Carta bianca, clima censura

Roma, 7 mag. (askanews) - Giù le mani dal direttore del Tg2 Sangiuliano e dalla trasmissione Carta Bianca, che secondo le voci è a rischio chiusura. Lo afferma il leader del M5s, Giuseppe Conte, nel corso di una diretta su Instagram."Sto leggendo in queste ore di questa notizia. E faccio una considerazione più ampia. L'altro giorno c'è stato un forte attacco al direttore del Tg2 perché è intervenuto a una convention di Fratelli d'Italia quindi quanto di più lontano dal M5s. Però, se un direttore di un telegiornale del servizio pubblico interviene anche in un evento di una forza politica per ricostruire il pensiero politico conservatore, penso che ci possa stare"."Il M5s - dice - pur avendo delle idee diverse da Fdi, dice giù le mani dal direttore del Tg2, non accettiamo censure nel servizio pubblico".E aggiunge: "In queste ore sento parlare della potenziale chiusura della trasmissione di Bianca Berlinguer. Sono stato da lei in studio solo una volta ma dico lo stesso giù le mani dalla trasmissione. Perché poi? Perchè avrebbe ospitato Orsini? Ma guardate in che clima stiamo vivendo. Questa guerra sta portando un clima di censura"."Il M5s si batterà - insiste - perché Bianca Berlinguer rimanga al suo posto a fare la sua trasmissione".