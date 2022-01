Quirinale, Toti:ora Draghi presidente tecnico o Casini politico

Roma, 29 gen. (askanews) - "Io non ho nulla contro una donna o Belloni, o Cartabia, o Severino. Pero' vorrei capire qual e' il percorso. Perche´ una logica deve esserci: vogliamo un tecnico che sia la massima garanzia per la tenuta economica del Paese? C'e' Draghi. Vogliamo ridare unità alla politica e spazio e dignità a un centro moderato di tradi- zione popolare? Ci sono figure come Casini". Lo afferma il leader di Coraggio Italia Giovanni Toti, presidente della Liguria."Ci possono essere altri. Ma serve - ammonisce Toti al Corriere della Sera- esperienza politica: saper fare da arbitro. Con un percorso istituzionale, capacita' di rappresentare il Paese e la sua storia. Evitiamo di continuare a fare nomi senza un metodo e un obiettivo".