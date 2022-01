Quirinale, fumata nera anche al terzo scrutinio: voti a Mattarella e Crosetto. Spuntano Casini e Cassese

Fumata nera al terzo scrutinio, l'ultimo dove per raggiungere il quorum servono 673 voti. Calano a 412 le schede bianche al quarto scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica. Fa un carico di voti Crosetto, sale in Cattedra Mattarella ma, soprattutto, spuntano i nomi di Casini e Cassese.

Salvini: "Cassese? Oggi non ero in zona Parioli"

"Oggi non ero in zona parioli", afferma il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo a chi gli domandava se avesse incontrato il costituzionalista Sabino Cassese nella sua casa in zona Parioli. L'ha sentito? "No", ha replicato Salvini arrivando alla riunione con i parlamentari della Lega e a chi gli domandava della frase a lui attribuita sul "coniglio nel cilindro" ha detto: "Non ho mai parlato di conigli".

Salvini incontra gli alleati di governo in tarda serata

In tarda serata sempre il leader leghista dovrebbe incontrare gli alleati di governo. Lo ha detto lui stesso, a quanto si apprende, ai grandi elettori riuniti pochi minuti fa. Salvini, spiegano, ha citato i partiti, Pd, M5s, Iv, ma non i nomi dei leader. L'incontro dovrebbe avvenire in parte in presenza e in parte in streaming, visto che Antonio Tajani e Licia Ronzulli si trovano a Milano. In base a quanto viene riferito, fra i nomi sul tavolo ci sarà quello di Pier Ferdinando Casini. "Siamo vicino a una soluzione", ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari uscendo dalla riunione dei parlamentari leghisti con Matteo Salvini. Avete un nome per domani? "Domani lo vedrete", ha risposto ai giornalisti

Boom di voti per Crosetto

Boom di voti per Crosetto, che raccoglie 114 preferenze e quindi quasi il doppio dei grandi elettori di Fdi. Quarto è il giurista Maddalena, votato da Alternativa c'è e dagli ex M5s, e che questa volta raggiunge i 61 voti. Casini ottiene 52 preferenze. I presenti e votanti in tutto sono stati 978, le schede nulle 22 e 84 i voti dispersi.Il presidente uscente Sergio Mattarella ha ottenuto oltre 120 voti. Nel corso del quarto scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato, Giancarlo Giorgetti si aggiudica il quinto posto con 19 preferenze, Cartabia si ferma a 8 come Manconi, Bersani e Bossi a 7. Sei voti vanno a Cappato e altrettanti a Doria, Mastella e Moles, mentre Draghi ne incassa 5 e Berlusconi ne ottiene 4 come Gratteri, Belloni 3 e così anche Goretti. Tra chi ha ottenuto due preferenze c'è Vespa. "Sono commosso, grazie, onorato" ha detto Guido Crosetto rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento ai voti presi durante lo spoglio per il Colle. Per Crosetto i voti dello spoglio per il Colle e le preferenze che ha raccolto dimostrano "la capacità del centrodestra, se volesse, di prendere voti anche fuori dal centrodestra". "Ho fatto la scelta di non continuare a votare scheda bianca per dare un segnale, ma ritengo che il centrodestra in questa partita si debba misurare" precisa Giorgia Meloni parlando con i giornalisti alla Camera. Fratelli d'Italia è in pressing perchè il centrodestra presenti domani un candidato unico al Quirinale e lo metta in votazione al quarto scrutinio per raggiungere le 505 preferenze necessarie per l'elezione. 'Dovessi decidere io, domani metterei in campo uno dei nomi della rosa', dice La Russa dopo il successo del voto su Crosetto.

Contatti tra Pd e Salvini

Contatti sono in corso, a quanto si apprende da fonti parlamentari, tra i vertici del Pd e il leader della Lega Matteo Salvini. Il tentativo dei dem, che lavorano per un vertice della maggioranza di governo, è di convincere il leader leghista a non procedere domani al voto su un candidato di centrodestra perchè, è il ragionamento, così salta la maggioranza. Si creerebbe un muro contro muro e una situazione di caos con il rischio di precipitare il Paese in una situazione di forte instabilità ma il Pd, assicurano fonti del Nazareno, lavora per evitarlo.

"Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all'opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un'operazione mai vista nella storia del Quirinale. Assurda e incomprensibile. rappresenterebbe in sintesi il modo più diretto per far saltare tutto", scrive il segretario Pd Enrico Letta su twitter.

M5S: si a Draghi ma per il governo

"Il Movimento dice sì a Draghi, lo ha detto un anno fa e lo rafforza ora perché l'Italia è ancora in ginocchio e ora e' il momento più duro. Diciamo si a Draghi e alla visione di cui lo abbiamo investito e siamo disponibili a rilanciare e supportare azioni di governo per un patto con i cittadini sottoscritto tutti insieme", dice il presidente del M5s, Giuseppe Conte arrivando a Montecitorio."Casellati non è un candidato qualsiasi, è una carica istituzionale e mettere in gioco una carica istituzionale per una contrapposizione senza una soluzione condivisa sarebbe un grande errore del centrodestra e un grande sgarbo per la carica della presidenza del Senato. Invitiamo il centrodestra a trovare un metodo e lavorare in modo condiviso senza un'iniziativa che metta un gioco le istituzioni".

"Se domani si va al muro contro muro tra centrodestra e centrosinistra, si rischia di spaccare seriamente la maggioranza. Cerchiamo un nome condiviso tra centrodestra e centrosinistra". Lo dice Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, interpellato sugli scenari in vista della quarta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica, a margine dei lavori alla Camera sul Quirinale.

Castellone: “Per Mattarella consenso trasversale”

"I 125 voti per Mattarella? Io credo che ci sia un consenso trasversale per il grande lavoro da lui svolto e i voti rappresentano l'apprezzamento che tutto il Parlamento gli vuole esprimere, È chiaro che ci sono dei voti nostri ma sarebbe sminuire il valore del Presidente attribuirlo ad una sola forza politica", ha detto al Tg1 la capogruppo M5s al Senato Mariolina Castellone che aggiunge: "E' anche un modo per i parlamentari visto che siamo nella fase della scheda bianca di indicare una linea di indirizzo che vada verso la stabilità e l'idea di voler chiudere in tempi rapidi".

Telefonata tra Berlusconi e Salvini

Il presidente Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno avuto una lunga e cordiale telefonata. Al centro del colloquio i principali dossier politici e, in particolare, l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, fanno sapere fonti di Fi e Lega in una nota.

Quirinale (Ansa)

Salvini e Tajani incontrano i loro grandi elettori

Sia Salvini che Tajani hanno incontrato i grandi elettori dei loro partiti. Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani ha riferito di aver sentito Silvio Berlusconi che insisterebbe per "un centrodestra unito". E' quanto emerso, secondo quanto si apprende, dall'assemblea dei grandi elettori di Forza Italia in corso alla Camera. Parlando della terna di nomi proposta dal centrodestra Tajani ha detto che "è una partita a scacchi che vogliamo vincere" e che oggi proseguono le trattative.

Penso e spero che il senso di responsabilita' prevalga in tutti e si trovi la soluzione più ampia possibile nel giro delle prossime 48 ore", afferma Giovanni Toti, vicepresidente di Coraggio Italia fuori da Montecitorio. "Siamo nella fase dello studio e dialogo, diciamo che siamo ai primi minuti del primo tempo di una partita e i giocatori si stanno scaldando le gambe", aggiunge.

Il leader di Iv Renzi rilancia sull'elezione diretta del capo dello Stato. "Auspico che questa sia l'ultima volta che si elegge un presidente della Repubblica in questo modo. Bisogna andare al presidenzialismo o semipresidenzialismo cioè l'elezione diretta dei cittadini. E questo pone il tema delle riforme costituzionali".

Su Cartabia i partiti si dividono

Sul nome della presidente del Senato Elisabetta Casellati i partiti si dividono. Mentre Salvini afferma che la presidente del Senato 'non ha visogno di essere candidata' , Marcucci del Pd sottolinea: 'Non credo ci siano le condizioni'. "Sono sicuro che il centrodestra alla fine non tirerà fuori dal cilindro il nome di Elisabetta Casellati. Non potrei mai votare come presidente della Repubblica, e come me tutto il m5s, chi ha avuto il coraggio di avallare la tesi di Ruby nipote di Mubarak e che ha utilizzato voli di Stato durante il lockdown per recarsi in vacanza in Sardegna". Lo scrive Fb Stefano Buffagni, postando un video di Casellati "difendeva Berlusconi su Ruby nipote di Mubarak". Emma Bonino: 'Io voto Cartabia, può piacere o non piacere ma è una persona competente, soprattutto sui temi che mi stanno più a cuore, la costituzione, la malagiustizia, queste bazzecole'.