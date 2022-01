Quirinale, Tajani: non chiediamo nessun cambio governo

Roma, 30 gen. (askanews) - "Nel governo non c'è una delegazione di centrodestra, c'è una delegazione della Lega e una di Fi. Noi chiediamo ora che il governo lavori con più forza. Non abbiamo proposto nessun cambiamento alla nostra squadra a palazzo Chigi". Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi, intervenendo a Mezz'oira in più su Rai3."Non abbiamo chiesto di cambiare nessun ministro. Se poi lo chiede la Lega, non ci riguarda, non è un nostro problema", ha aggiunto.