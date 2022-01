Quirinale,settimo voto: Mattarella sale a 387 voti,380 astentuti

Roma, 29 gen. (askanews) - Fumata nera anche al settimo voto per l'elezione del presidente della Repubblica. Sul nome di Sergio Mattarella, indicato da quasi tutti i partiti, ad eccezione di Fdi, come la soluzione ideale per l'ottavo voto, si riunisce un fronte - che è cresciuto costantemente da lunedì - di ben 387 voti.Fdi ha votato per Nordio che ha ottenuto 64 voti, Alternativa per Di Matteo che ha avuto 40 voti, 10 voti a Pier Ferdinando Casini. 8 voti a Marta Cartabia e Elisabetta Belloni e 3 a Mario Draghi. I votanti erano 976 e gli astenuti sono stati 380.