Quirinale, Salvini: Draghi? Prezioso nel suo ruolo di regista

Roma, 26 gen. (askanews) - "Stiamo lavorando, stiamo provando a fornire al Paese e al Parlamento una scelta con nomi di alto profilo di centrodestra. Non posso permettere che il Parlamento e il paese rimanga per giorni ostaggio dei no e dei veti della sinistra: il ministro no, l'ambasciatore no, il giudice no, l'imprenditore no. Noi facciamo dei sì, abbiamo fatto dei nomi di altissimo profilo, altri ne faremo": lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini."Continuo a ritenere, come la stragande degli italiani, che Draghi sia prezioso nel suo ruolo di regista, di coordinatore, di collante di una coalizione di governo amplissima. Senza Draghi avrebbe qualche problema di navigazione", ha concluso Salvini.