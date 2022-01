(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Draghi è prezioso lì dov'è. Non a giochini con i premier". Lo ha affermato Matteo Salvini. "Io sto lavorando nell'ambito del centrodestra e rimane quella la via maestra, per quanto mi riguarda. Non un nome di partito ma di un'area culturale di centrodestra", ha sottolineato successivamente il segretario della Lega, rispondendo a una domanda sull'ipotesi di Sabino Cassese. (ANSA).