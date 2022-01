Quirinale, Salvini:conclave maggioranza per candidatura condisiva

Roma, 29 gen. (askanews) - Sta per riunirsi a Montecitorio un conclave dei leader della maggioranza "per una candidatura condivisa". Lo ha confermato, ai microfoni Rai3 di Agorà week end, il leader della Lega Matteo Salvini arrivando a Montecitorio per l'assemblea degli elettori della Lega: "sono qui per questo", ha detto sull'imminente incontro con Conte Letta Speranza Tajani Toti Lupi e Cesa.Salvini ha ipotizzato per le 9,30 una nuova fumata nera tecnica ("penso di sì") con nuove schede bianche "per dare tempo a una candidatura condivisa" ma "la priorìità è elegggere insieme rapidamente un Presidente all'altezza""Io - ha sottolineato Salvini- un nome in testa, anzi tre, li avrei. E,come anche soltanto semplicemente detto ieri, mi piacerebbe che fosse una donna. Però ora di proposte non ne faccio, pronto a riceverne e ascoltarne dagli altri. Ho capito che se le faccio vengono per forza bruciate. Impallinate se le faccio da leader Lega, impallinate se le faccio a nome della maggioranza. E impallinate se le faccio anche solo come Matteo Salvini. E addirittura quando propongo nomi di altissime personalità istituzionali suggerite dallo stesso centrosinistra. Io, invece, a differenza degli altri, sto a sentire le proposte altrui le sto a sentire. E la Lega, se all'altezza, è disposta ad accettarle. L'importante è eleggere presto un presidente condiviso all'altezza".