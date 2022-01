Quirinale:Molinari,ok se Cav in campo ma preparare piano B

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Noi dobbiamo capire se Berlusconi è davvero in campo e ci vogliamo giocare la partita in questo modo andando verso quella soluzione. Dobbiamo però prepararci un piano B, trovare un'altra figura di centrodestra che sia condivisibile anche dal centrosinistra, io vedo questo schema. Se Berlusconi vuol scendere in campo ci si prova con i numeri del centrodestra sapendo che è difficile avere consensi dall'altra parte. Se questa ipotesi non è più sul tavolo per mille ragioni dobbiamo essere pronti a fare un'altra proposta". Così Riccardo Molinari, capogruppo Lega a Radio Anch'io. (ANSA).