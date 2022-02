Quirinale, Mattarella giura tra campane, cannoni e discorso

Roma, 3 feb. (askanews) - Giornata primaverile e clima di attesa a Montecitorio per il giuramento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che oggi alle 15,30 segnerà l'avvio ufficiale del secondo settennato. Una volta terminato il giuramento, la campana di Montecitorio suonerà nuovamente a distesa e verranno sparate 21 salve dal cannone del Gianicolo. Il capo dello Stato parlerà davanti al Parlamento riunito in seduta comune con tutti e 1009 i grandi elettori nell'aula della Camera. Il discorso di insediamento, a quanto si è appreso, non dovrebbe durare più di venti-trenta minuti. Il suo primo discorso, nel 2015, fu accolto da 42 applausi dell'emiciclo, di cui 9 in piedi.Mattarella si recherà a Palazzo Montecitorio scortato dai Carabinieri in motocicletta: la partenza dal Quirinale sarà segnalata dalla campana di Montecitorio che suonerà durante tutto il tragitto fino all'arrivo al Palazzo dove sarà accolto dal presidente della Camera, Roberto Fico, e dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nell'atrio lo saluterà un reparto di Carabinieri schierato, in grande uniforme.Subito dopo il discorso il capo dello Stato si recherà, intorno alle 16.20, all'Altare della Patria per la deposizione di una corona di alloro sulla tomba del Milite ignoto. Le frecce tricolori sorvoleranno piazza Venezia. Poi Sergio Mattarella salirà a bordo della storica Lancia Flaminia del 1960 direzione Quirinale: accanto a lui, come prevede il protocollo, il premier Mario Draghi. L'auto farà ingresso nel cortile d'onore del Quirinale dove il presidente verrà accolto dall'inno nazionale, gli onori militari e lo stendardo presidenziale che sarà issato sul Torrino, insieme alla bandiera italiana e a quella europea. Infine, nel salone dei Corazzieri, Mattarella terrà un discorso davanti alle alte cariche dello Stato, un parterre molto ristretto in tempi di pandemia.