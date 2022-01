Quirinale, Letta: ragionato di tanti nomi, anche Draghi e Mattarella

Roma, 29 gen. (askanews) - "Si è ragionato di vari nomi, tanti: dal nome di Draghi, a Mattarella, la Cartabia, la Severino, la Belloni e gli altri come Amato e Casini". Lo ha detto - secondo quanto si apprende - il segretario del Pd Enrico Letta, aprendo l'assemblea dei grandi elettori Dem."Attorno a tutti questi nomi - ha spiegato - si è cominciato a discutere. Poi ciascuno ha fatto delle verifiche a casa sua"."Oggi si riparte con un metodo di confronto caratterizzato da un elemento in più: il centrodestra si è formalmente spaccato. Politicamente è un punto essenziale", ha detto ancora Letta annunciando in mattinata un vertice di maggioranza.