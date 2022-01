Quirinale, Letta: nessuna intesa sul nome, ne parleremo col centrodestra

Roma, 19 gen. (askanews) - "Non c'è nessuna intesa sul nome perché ne parleremo con il centrodestra nei prossimi giorni". Così Enrico Letta, segretario del Pd, uscendo insieme a Roberto Speranza dalla casa di Giuseppe Conte al termine del vertice tra i tre leader in vista del voto per il Quirinale."È andata molto bene", ha aggiunto a proposito della posizione della coalizione sull'elezione del presidente della Repubblica.