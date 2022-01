(ANSA) - ROMA, 27 GEN - E' in corso alla Camera la quarta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica. Il centrodestra ha annunciato l'astensione mentre Pd, LeU e Iv voteranno scheda bianca. Secondo quanto riferiscono fonti 5S, l'indicazione ai grandi elettori del Movimento è anche per loro scheda bianca ma lasciando la possibilità di esprimersi in libertà di coscienza. (ANSA).