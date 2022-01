(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Il presidente della Camera Roberto Fico avrebbe proposto, a quanto apprende l'ANSA da fonti parlamentari, il parcheggio di via della Missione come seggio elettorale, in modalità drive in, per i grandi elettori positivi o in quarantena. La riunione dei capigruppo è ancora in corso. Servirà comunque, eventualmente, prima un intervento normativo per far arrivare i positivi al seggio. (ANSA).