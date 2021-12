Roma, 22 dic. (askanews) - "I miei destini personali non contano, non ho particolari aspirazioni di un tipo o dell'altro, sono un uomo, sono un nonno, al servizio delle istituzioni". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nella conferenza stampa di fine anno, a proposito di una sua eventuale "candidatura" per il Quirinale.