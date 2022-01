Roma, 27 gen. (askanews) - "Ci ho lavorato assieme alla Farnesina. E' un profilo alto ma non bruciamo nomi e soprattutto non spacchiamo la maggioranza di governo". "Serve condivisione". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, conversando in Transatlantico sul nome di Elisabetta Belloni per la presidenza della Repubblica.