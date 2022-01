Quirinale, alle 14 conferenza stampa centrodestra per rosa nomi

Roma, 25 gen. (askanews) - Il centrodestra insiste sulla linea della rosa di nomi, e intorno alle 14 terrà una conferenza verso le 14 per presentare i nomi: Casellati, Pera e Nordio saranno sicuramente in rosa, probabilmente anche Letizia Moratti, mentre sicuramente non ci sarà Casini, che dunque continua ancora ad essere un possibile nome bipartisan. Sembra al momento escluso il nome di Franco Frattini, anche se ci sarà ovviamente una riunione, "speriamo in presenza", tra i leader della coalizione per stilare la lista definitiva dei candidati da offrire al confronto.