Quarantena,Fedriga: ridurre o toglierla ai vaccinati

Trieste, 27 dic. (askanews) - "Io condivido quanto letto oggi rispetto alla proposta del prof. Bassetti, ovvero quello di rivedere le regole di quarantena soprattutto per i vaccinati con terza dose. Io non sono la parte scientifica, per cui giustamente penso che il CTS debba esprimersi, però credo altrettanto che dobbiamo garantire la sicurezza sanitaria, ma al contempo non fermare il Paese". Così Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, alla trasmissione "Pomeriggio5"."Rispetto alle evidenze scientifiche che stiamo vedendo in queste settimane e giorni sulla gravità della malattia per i vaccinati, che è sempre estremamente scarsa, potremmo andare a fare delle valutazioni per ridurre la quarantena o toglierla rispetto a chi è particolarmente coperto dal vaccino" ha concluso Fedriga.