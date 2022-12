Qatargate, Letta: siamo un partito di gente perbene

Roma, 17 dic. (askanews) - Pd e centrosinistra sono "un partito e una coalizione fatta di gente perbene". Lo ha detto Enrico Letta parlando alla manifestazione del Pd a Roma contro la manovra. "Non accetteremo mai tutta la sporcizia che è arrivata e che arriva da uno scandalo per noi inaccettabile".Per Letta è necessario che "tutti coloro che si sono resi responsabili di quelle porcherie paghino il loro conto. L'Europa non è quella roba lì. Per noi l'Europa è quella degli ideali di David Sassoli, non quella di quegli scandali e quelle porcherie che rigettiamo con tutta la nostra forza".