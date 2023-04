Bruxelles, 12 apr. (askanews) - La ex vicepresidente dell'Europarlamento Eva Kaili, detenuta in Belgio dall'arresto del 9 dicembre per lo scandalo Qatargate che le è già costato la destituzione istituzionale è stata scarcerata. Ha ottenuto gli arrestti domiciliari con obbligo di indossare il braccialetto elettronico.