Puglia: Boccia, candidato Pd è Emiliano

(ANSA) - TREPUZZI (LECCE), 23 NOV - "Faccio un in bocca al lupo alla ministra Bellanova. Il candidato del Pd alle regionali della Puglia è Michele Emiliano. Se non è il suo candidato, evidentemente vorrà dire che sosterrà il centrodestra o candideranno qualcun altro". Lo ha detto questa mattina il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, a Trepuzzi a margine di un incontro, in risposta al no di Italia Viva espresso ieri dalla ministra Teresa Bellanova alla ricandidatura di Michele Emiliano alle regionali della Puglia. "Di solito - ha aggiunto - fuori dal centrosinistra c'è solo la destra. Non ho ancora capito fuori dal centrosinistra Italia Viva cosa incontrerà".