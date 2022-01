Obbligo vaccinale per chi lavora e ritorno a scuola, prove generali di una crisi di governo

Non è l’obbligo vaccinale ma alla fine è solo una questione lessicale: quando obblighi a vaccinarsi 23 milioni di lavoratori, nel pubblico e nel privato, tra cui militano quei quattro-cinque milioni di irriducibili no vax, è come se tu avessi messo il vaccino obbligatorio. E’ questo l’orientamento prevalente a palazzo Chigi e questa sarà la decisione più difficile da prendere nel Consiglio dei ministri atteso domani in giornata. Dopo una altrettanto delicata cabina di regia. La Lega e un pezzo di 5 Stelle non ne vogliono sapere. Conte non è al momento pervenuto sul tema. Non almeno in modo chiaro.

A giudicare da quello che circolava ieri sulle chat dei vari gruppi, quella di domani sarà una riunione di governo “assai complicata”. Draghi intende andare dritto senza ascoltare ulteriori ragioni: il premier voleva l’obbligo tout court anche per semplificare una babele di regole ormai troppo complicate e non ha alcuna intenzione di retrocedere da quello che considera l’ennesimo compromesso immolato sull’altare della larga maggioranza. Ora però è chiaro che se Draghi non fa passi indietro e la Lega neppure e i 5 Stelle fanno i dubbiosi, se non domani ma assai presto nei prossimi giorni, si creano le condizioni per uno strappo che assomiglia molto ad una crisi di governo. Proprio mentre le Camere stanno per riunirsi in seduta comune per l’elezione del tredicesimo Presidente della Repubblica. Oggi sapremo la data della prima votazione, anche quella darà qualche indizio importante per capire come evolve lo stallo sulla scelta del successore di Mattarella.

La quarta ondata, svolta della legislatura

La quarta ondata, che ha numeri di contagio alti ma potrebbe essere il ponte che trasforma il Covid in un virus endemico e “normale”, diventa così il termometro politico del governo Draghi. E’ un peccato perchè nessuna emergenza sanitaria dovrebbe essere “giocata” a dadi sul tavolo della politica e del consenso con un braccio di ferro che dovrebbe essere destinato ad altre sfide. Del resto, a parte i primi cinque mesi, la pandemia è diventata ben presto il terreno dove Fratelli d’Italia ha conquistato consenso e la Lega ne ha perso. Inevitabile, con queste premesse, che la pandemia diventi l’acceleratore di una possibile crisi di governo. Il vero punto di svolta della legislatura insieme con l’elezione del Capo dello Stato. Tra obbligo vaccinale, nuovi ristori per le categorie che durante le feste si sono nei fatti fermate non per via dei divieti ma perchè la gente ha di nuovo paura, la ripresa della scuola, sono tanti i fronti che dividono la maggioranza. A questi vanno aggiunti dossier ancora più complicati come il caro bollette, la crisi energetica, l’inflazione. Per non parlare delle conversione di decreti chiave per il Pnrr come quello sulla concorrenza e la delega fiscale, entrambi molto divisivi per la maggioranza. Draghi ha sempre detto che avrebbe governato finchè ci sono le condizioni, finché lo fanno lavorare. Gli ultimi tre mesi sono stati molto difficili. D’ora in avanti - comunque sia sarà un anno elettorale - le cose potranno solo peggiorare. A meno di un rinsavimento di alcune forze politiche, soprattutto a destra - che però non sembra all’orizzonte. E così la parola crisi di governo irrompe sul dibattito politico. Poi magari il Consiglio dei ministri di domani filerà via liscio come l’olio. Ma sarà solo un rinvio: i partiti della larga maggioranza devono capire che serve un governo abile e senza distrazioni.

La riunione decisiva

La decisione di andare avanti con il vaccino obbligatorio è stata presa ieri in una riunione a cui hanno preso parte il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Garofoli, i tecnici del ministero della Pubblica amministrazione, della Salute e del Lavoro per discutere sulle modalità del provvedimento e superare gli ultimi ostacoli. “Vogliamo evitare strappi ma dobbiamo intervenire su questi cinque milioni di lavoratori non vax che rischiano di vanificare il sacrificio di tutti in questi due anni” si spiega da palazzo Chigi. Al centro della riunione quali sanzioni applicare e come procedere alle sostituzioni di chi non si atterrà alle regole. L’intenzione sarebbe di procedere con lo stesso schema valido per il green pass: le stesse sanzioni e la sospensione dello stipendio per chi non è in possesso del passaporto sanitario. Le nuove regole sull’obbligo del super green pass dovrebbero entrare in vigore a febbraio, per dare il tempo a tutti i lavoratori di vaccinarsi.

Un altro tema sul tavolo del governo è legato alla sostituzione dei dipendenti che non seguiranno le indicazioni dell'esecutivo. Una delle ipotesi al vaglio è quella di poter permettere di procedere alle sostituzioni ma solo nelle piccole aziende (fino a 15 dipendenti).

Si torna a “litigare” anche sulla scuola

Qualcuno, tra presidi e insegnanti, aveva fatto circolare l’ipotesi di uno slittamento della riapertura delle scuole, una settimana almeno, per evitare un boom di contagi. Voci che si rincorrono. Molto simili a quelle che annunciano, per essere subito smentite, un ritorno alla smart working. Niente di tutto questo: il tempo dell’emergenza, quello non c’erano armi per combattere il virus, è finito e il paese non chiuderà più le sue attività fondamentali. Tra queste la scuola, fabbriche e uffici.

Gli studenti italiani torneranno quindi a scuola il 10 gennaio, come previsto. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha addirittura proposto di rimandare di 20-30 la ripresa delle lezioni in presenza per "raffreddare il contagio". Un'idea che ha trovato d'accordo anche il presidente della Toscana, Eugenio Giani, seppur con qualche riserva. Il ministro Bianchi ha detto e ribadito che non se ne parla: la dad, devastante negli ultimi due anni, è l’arma finale di situazioni di emergenza. Non siamo in queste condizioni,

Allo studio sono invece alcune modifiche per quanto riguarda quarantene e distinzioni tra vaccinati e non nelle classi. Le Regioni ne parleranno oggi nella Conferenza Stato- regioni. Chiedono di eliminare il distinguo tra vaccinati e non perchè troppo “discriminatoria” per le scuola dell’obbligo e le superiori. Chiedono invece di aumentare la soglia di positivi (4, 5) superata la quale le classi finiscono in Dad. Se i positivi in classe saranno meno di quattro, è prevista l’autosorveglianza per tutti e la presenza in classe.

Mascherine a 75 centesimi

Preoccupano in queste ore i dati sui positivi tra i più giovani Secondo la Società italiana di pediatria, circa un contagio su quattro nell’ultima settimana riguarda gli under 20. In un mese sono aumentati di quasi 800, 791 per la precisione, passando da 8.632 a 9.423. Dati che fanno il paio con l'andamento della campagna vaccinale che stenta in particolare nella fascia 5-11 anni dove si raggiunge appena il 10% di immunizzati contro il 70% tra i 12 e i 19 anni. Nelle scuole stanno già arrivando le mascherine Ffp2, anche loro decisive, se indossate bene, per ridurre il contagio.