Possibile proroga di tre mesi per braccianti e domestici: "Aiutano i nostri anziani e i nostri imprenditori"

Si va verso una soluzione. Una proroga di tre mesi del permesso di soggiorno per i braccianti cui è scaduto il contratto come lavoratori stagionali. Questo al momento - si apprende - il punto di caduta delle lunghe trattative sulla regolarizzazione che hanno impegnato anche oggi i ministri di Politiche agricole, Interno, Lavoro e Sud. La misura riguarderà il settore agricolo ed anche il lavoro domestico. Gli uffici legislativi dei ministeri stanno limando un testo. Toccherà poi ai capi delegazione nel Governo valutare se inserirlo nel decreto maggio che andrà nel cdm di domani.

L'ipotesi di partenza - sulla quale spingevano Teresa Bellanova e Giuseppe Provenzano e che aveva l'ok di Luciana Lamorgese - prevedeva una proroga di sei mesi del permesso di soggiorno per i lavoratori cui era scaduto il contratto di lavoro. In tanti hanno perso il lavoro durante l'emergenza Coronavirus. Ma Nunzia Catalfo si opponeva. Sul punto nei Cinquestelle ci sono sensibilità diverse. Il capo politico Vito Crimi, come ha riferito anche oggi, è contrario alla

regolarizzazione. Alla fine sarebbe passata l'ipotesi di compromesso dei tre mesi. La misura punta a regolarizzare anche attraverso la richiesta del datore di lavoro, che dovrà versare un contributo allo Stato. Ma questa emersione riguarderà soltanto i lavoratori che si trovano già da tempo in Italia. Secondo le stime circolate nelle discussioni tra i ministri la platea degli interessati dalla misura potrebbe essere intorno alle 300mila persone. Non è però possibile prevedere quanti datori di lavoro vorranno assumersi l'onere di regolarizzare un dipendente. Ora gli uffici legislativi dei ministeri stanno mettendo a punto un testo che in giornata dovrà essere valutato dai capidelegazione per avere il via libera finale.

Situazione incandescente

La situazione rispetto alla tematica si era fatta incandescente. Iv ha minacciato l'uscita dal Governo in caso di non approvazione, come riportato in un articolo di Tiscali News. Il Pd spinge per portarla a casa. Il Movimento a 5 stelle frena, ma è spaccato al suo interno. Fuori dal Palazzo, il Papa e la Cei la chiedono a gran voce. Ed anche il mondo agricolo la invoca. Sulla regolarizzazione di braccianti, colf e badanti il Governo cerca una difficile quadratura con una trattativa ad oltranza che, come ieri, è proseguita per tutta la giornata tra i 4 ministri interessati: Teresa Bellanova (Politiche agricole), Luciana Lamorgese (Interno), Nunzia Catalfo (Lavoro) e Giuseppe Provenzano (Sud).

La ministra Bellanova (Ansa)

Le minacce di Salvini

Matteo Salvini ha minacciato che le Lega scenderò in piazza in caso di sanatoria."Noi seguiamo le regole, come fanno tanti commercianti incredibilmente multati. Nel rispetto delle regole - ha dettto - se ci sarà una sanatoria di centinaia di migliaia di abusivi protesteremo a nome degli italiani sia nelle aule del parlamento che fuori dalle aule del parlamento".

Confagricoltra: "Siamo già in ritardo"

"La nostra priorità è poter lavorare con i braccianti che già da anni collaborano con noi" e che ogni anno arrivano da Marocco, India e Europa dell'Est. "Ma non essendo ancora possibile, ben venga la proposta della ministra Bellanova di regolarizzare i migranti", afferma Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, in due interviste a Corriere della Sera e Messaggero in cui denuncia i ritardi: "Mentre Regno Unito e Germania sono riusciti a ottenere 'corridoi verdi' con la Romania per far tornare i braccianti che per il coronavirus erano rimasti bloccati in patria, in Italia siamo ancora alle proposte". "È da due mesi che lanciamo il grido dall'allarme al governo: in questa stagione nelle campagne abbiamo bisogno almeno di altri 200 mila operai in aggiunta ai 900 mila occupati stabilmente", sottolinea Giansanti.

Braccianti durante la raccolta dei pomodori (Ansa)

"Dal governo non abbiamo avuto risposte, aspettiamo quella della ministra Catalfo sulla possibilità di utilizzare chi riceve il reddito di cittadinanza". In merito alle aziende del sud che hanno denunciato la mancanza di braccianti locali a causa del Reddito di cittadinanza e le richieste di lavorare in nero, "è purtroppo vero. Il reddito base è di circa 850 euro, contro un reddito di cittadinanza di 750. Per 100 euro di differenza in molti preferiscono non lavorare del tutto". La regolarizzazione "è necessaria per combattere la piaga del caporalato e la concorrenza sleale nella filiera agricola. Ma ci sono alcuni punti da chiarire. Il primo è quello degli alloggi: lo Stato deve farsi carico di queste persone che con un contratto regolare possono venire a lavorare in campagna, non possono rimanere nei ghetti", rimarca Giansanti. "E poi bisogna ragionare sul numero: dei 600 mila regolarizzabili, quanti sono utilizzabili subito nei campi? In agricoltura non si improvvisa".

Collaboratrice familiare (Ansa)

Orlando: "Aiutano i nostri anziani e i nostri imprenditori"

In una intervista a La Stampa il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, riferendosi alle divergenze con il M5s ha parlato delle regolarizzazioni. "Non ci si può lamentare del fatto che ci siano i clandestini e poi non si regolarizzano le situazioni di chi è già nei fatti integrato nel tessuto sociale ed economico", ha detto l'esponente dem citando colf e braccianti. "Si tratta di lavoratori che aiutano i nostri anziani e i nostri imprenditori, soddisfano esigenze di italiani e non degli extracomunitari. Dopodiché è giusto porre come condizione al reddito di cittadinanza la disponibilità a questi lavori".

Tajani: "Contrari a regolarizzazione degli illegali"

"Siamo contrari alla regolarizzazione degli illegali, ma per l'introduzione dei voucher e mandare chi percepisce il reddito di cittadinanza a lavorare nell'agricoltura. La sanatoria voluta della Cgil non può andare bene. Poi la ministra Bellanova non può giocare ad alzare il prezzo in un momento così difficile: le dimissioni si danno, non si annunciano", afferma il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani a Uno Mattina su Rai 1.

La posizione di Crimi

"Noi diciamo no alla regolarizzazione degli irregolari: se il nostro obiettivo è sostenere l'agricoltura allora dobbiamo lavorare a misure per garantire il mercato ma la soluzione non è la regolarizzazione, come se in agricoltura lavorassero solo migranti irregolari, un assunto sbagliato", spiega il capo politico dei Cinque Stelle, Vito Crimi, a Uno Mattina su Rai 1.

"Noi siamo per l'emersione del lavoro nero, quello dei migranti o meno. Su quel fronte - conclude - siamo tutti insieme, siamo disponibili".

Bonaccini: "C'è un'esigenza"

"La regolarizzazione dei migranti? Non ne farei una questione ideologica. Partiamo da un'esigenza vera, il bisogno di manodopera nelle nostre campagne, e costruiamo una soluzione che tenga insieme i diritti delle persone e le necessità delle nostre imprese agricole. Se riuscissimo a non fare speculazione politica su questo, ma a produrre una misura equilibrata sarebbe un passo avanti. Io aprirei il lavoro stagionale anche ai percettori del reddito di cittadinanza", sostiene il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in un'intervista alla Stampa.

Tridico: "Sì alla regolarizzazione dei migranti"

Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, si dice favorevole a una regolarizzazione dei migranti. "I numeri parlano chiaro - ha detto in una intervista a La Stampa -: il contributo degli immigrati regolari non è irrilevante per i conti previdenziali". Tridico ha parlato anche del reddito di emergenza che "durerà due, massimo tre mesi, ed è destinato a coprire fasce di lavoratori esclusi dal reddito di cittadinanza".