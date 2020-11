Cinque, sei, proposte di politica economica in un unico documento firmato dai tre leader del centrodestra, Berlusconi, Meloni e Salvini. Proposte “sensate. Non provocatorie” come la flat tax, ad esempio. Se il governo le accetta, “con un atto formale”, si precisa, ovverosia “il voto di una nostra risoluzione che impegna l’esecutivo”, il centrodestra voterà compatto il nuovo scostamento di bilancio per ulteriori 8 miliardi, i decreti ristoro e anche la legge di bilancio. Si realizza quell’unità nazionale che non vuole dire inciuciare e perdere identità bensì assumere con responsabilità l’onere della crisi sanitaria ed economica. Una tsunami che non può più concedersi il lusso della maglia e della tifoseria.

Sempre Giorgia

Ancora una volta è Giorgia Meloni che smonta l’angolo che avrebbe portato il centrodestra allo sfascio finale. E’ un tentativo. L’unica mossa possibile: rimettere ancora una volta allo stesso tavolo Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il risultato è ancora da scrivere ma è l’unica partita possibile per evitare il temuto sfascio, che Forza Italia, cioè, decidesse di votare da sola scostamento, decreti Ristori e legge di Bilancio. Una sorta di appoggio esterno al governo. “Li faccio sfogare poi cerchiamo di ragionare di nuovo” disse una settimana fa quando Salvini ha consumato uno strappo difficile da ricucire. Fece tutto in un giorno: esultò per l’arresto di Mimmo Tallini, presidente del Consiglio regionale in quota centrodestra; portò in Lega due deputati e un senatore; disse no alla norma anti-Vivendi meglio nota come salva Mediaset. Berlusconi tuonò: “Ci ha dichiarato guerra”. Otto giorni dopo, dopo che la Lega ha fatto marcia indietro sulla norma Mediaset e che Berlusconi ha tenuto il punto spiegando che “nel centrodestra senza Forza Italia resta solo la destra estrema”, argomento che soprattutto oggi è di tutta evidenza, i due con la regia di Meloni tentano di fare un nuovo pezzo di strada insieme. Conviene a tutti: alle due destre se hanno capito e deciso di essere meno estreme e più moderne ma a cui occorre tempo per cambiare pelle; a Forza Italia a cui certo non basta più oggi la vocazione liberale, europeista, garantista. Insomma, in quel cantiere a cielo aperto che è la politica italiana dove tutto il sistema dei partiti si sta scomponendo per poi ricomporsi in qualcosa che ancora chiara non è, Berlusconi, Salvini e Meloni si sarebbero dati ancora del tempo per stare insieme.

Un pool di esperti tra cui Brunetta, Borghi e Bagnai

Salvini, Meloni e Tajani si sono visti di persona ieri pomeriggio. Berlusconi era collegato via Zoom da remoto. Il comunicato finale è molto esplicito: “Nel corso dell'incontro è stata ribadita l'unità e la compattezza indiscutibile della coalizione. I tre partiti hanno dato mandato immediato a un gruppo di esperti affinché preparino un documento unitario con proposte comuni da presentare al governo e sulla quale chiederanno una risposta formale”. In base a quella risposta formale (votare la risoluzione del centrosinistra) “il centrodestra avrà una posizione unitaria in occasione del voto sullo scostamento di bilancio”. Cioè voterà compatto. Sempre ben inteso

Il punto quindi ora è cosa scriveranno i sei esperti in quella proposta che, si assicura, sarà “fattiva e collaborativa”. Senza fughe in avanti o richieste impossibili. Prima di tutto gli uomini. Forza Italia ha schierato Brunetta (che ha rinunciato ad essere relatore di minoranza della legge di bilancio), Fratelli d’Italia due persone di fiducia come il capogruppo Lollobrigida e l’ex vice della segreteria Fazzolari. I più, diciamo così, “inaffidabili” (rispetto ad un progetto collaborativo) li ha mesi in campo Salvini: la premiata coppia no euro Borghi e Bagnai. Se anche loro faranno proposte possibili e non provocatorie, significa che la Lega sta consumando il necessario addio a ciò che è stata finora. Che è quello che una larga fetta della Lega vuole che sia.

Il documento

Sarà ufficializzato stamani. Indiscrezioni ieri sera sono uscite solo in relazione alle proposte di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Si tratta di cinque punti. Il primo: ristori per tutti sulla base del fatturato e non dell’appartenenza di un’attività ad un codice Ateco. “Decida il governo di quanto, la Germania ha dato il 75%, va bene il 50, il 40%, l’importante è il criterio”. Il secondo: gli ammortizzatori sociali per autonomi e partite Iva uguali a quelli dei lavoratori dipendenti, “basta con i 600 euro al mese moltiplicati per due, tre rate”. Il terzo: stop all’Irap e taglio del 50% di Iva e contributi per tutto il 2021. Il quarto: interventi sui costi fissi, affitti e utenze assorbiti dal credito d’imposta. “Lo abbiamo chiamato il Piano di sopravvivenza per le aziende”. Il quinto: scelte strategiche per il futuro del paese, “senza marchette a pioggia, tanto per essere chiari”.

La palla passa a Conte e Gualtieri

Se, come si pensa, la risoluzione conterrà proposte possibili, la parola passa a Conte e Gualtieri “che dovranno smettere di chiedere collaborazione e dovranno dimostrare di saperla e poterla dare”. Un ribaltamento di fronte a 180 gradi. L’onere della prova toccherà al governo e non più alle opposizioni. Da quello che il ministro economico ha fatto sapere in questi giorni di audizioni sulla legge di bilancio, non dovrebbe essere impossibile accogliere quelle proposte che hanno criteri diversi a quelli usati finora. Lo scostamento di bilancio che il governo oggi chiede pari a 8 miliardi è destinato ad un provvedimento - il Ristori quater - finalizzato tutto a tasse, ammortizzatori e ristori per i lavoratori autonomi. “Siamo pronti a lasciar perdere i codici Ateco e ad intervenire prendendo a riferimento i fatturati” ha detto Gualtieri lunedì sera in audizione. Il centrodestra chiederà oggi che la risoluzione venga messa ai voti “prima del voto sullo scostamento”.

L’alternativa è l’astensione

Se, invece, non dovesse arrivare l'ok del governo, più che un voto contrario del centrodestra potrebbe arrivare l’astensione. “Il centrodestra unito sta preparando un documento: se ci ascoltano, avremo un atteggiamento positivo, non parto con pregiudizi” ha commentato ieri Salvini. “Ma se mi metti due dita negli occhi, mi permetto di votare contro. Se accogli le proposte, ti voto a favore ma non perchè voglio entrare in governo con Conte, Renzi e Di Maio”. Al governo magari no. Ma sedere al tavolo e cogestire con responsabilità le tante sfide dei prossimi mesi, farebbe gola a molti e sarebbe una garanzia per il paese.

Lo scostamento di bilancio pretende la maggioranza assoluta di 161 voti al Senato e 315 alla Camera. A palazzo Madama la maggioranza può contare su 159 voti ma è sicura di arrivare a 166-170 grazie agli ex 5 Stelle espulsi e approdati a l gruppo Misto. Lo scenario vede anche la maggioranza autonoma senza bisogno di soccorsi esterni. Il voto è atteso intorno alle 13 alla Camera e alle 16 al Senato.

In ogni caso è solo una tregua

Per bene che vada, sarebbe ingenuo immaginare che Salvini e Berlusconi hanno fatto la pace e che Meloni ha rimesso tutti in riga. Berlusconi - riferiscono - è soddisfatto perchè è passata una linea che denota un approccio responsabile e pragmatico e non prevenuto e dogmatico. Meloni rivendica la primogenitura della proposta. Salvini l'unità del centrodestra. Ma le divergenze restano. Una parte di Fi, sotto la regia di Gianni Letta, è più propensa al dialogo con la maggioranza che però il Cavaliere sembra al momento aver congelato. “Il vero problema - si spiega da fonti di Fratelli d’Italia - è che una parte dei berluscones guardano a Salvini con lo sguardo di chi sa di avere davanti chi ti voleva uccidere”. Salvini ha fallito e ora si deve reinventare una nuova leadership. La strada della Federazione (quasi che anche lui avesse capito che quel pezzo di centro liberal rappresentato da Forza Italia farà la differenza quando si andrà a votare) con un unico gruppo parlamentare di cui il leader leghista si sente il naturale leader, non piace. E fa quasi sorridere. Fratelli d’Italia è in crescita, Meloni ha superato anche Conte nel gradimento e non ci pensa affatto a condividere con Salvini questa stagione. Forza Italia sa di pesare non nei numeri ma tatticamente. E fa appello all’orgoglio della sua identità. Entrambi, Fi e Fdi, ricordano ancora quando nel 2018 fu Salvini il primo a rompere l’alleanza per fare il governo con Di Maio.

I veti incrociati nella maggioranza

Va detto che la maggioranza non è messa meglio delle opposizioni. Il Consiglio dei ministri della notte scorsa è stato un paradigma di ostacoli e paletti messi di traverso tra le gambe della forza di coalizione. Prima il solito Mes a cui Conte e i 5 Stelle hanno risposto per l’ennesima volta “picche”. Pd, Iv e Leu sono sul piede di guerra. Poi il dossier 007: Conte ha fatto il blitz per rinnovare il direttore Vecchione alla guida del Dipartimento informazione e sicurezza (Dis), in pratica il coordinamento della nostra intelligence. Vecchione farà altri due anni (se era per Conte ne avrebbe fatto almeno quattro ). Per tutta risposta Pd e Iv hanno bloccato la nomina di ben quattro vice direttori di Aise e Aisi. Anche perchè Conte deve darne almeno una ad un suo pupillo, Marco Macini. A quel punto, quasi le due del mattino, è saltata anche la nomina del Commissario per le Calabria.

“Così non si va più avanti” dicono, o meglio ripetono, fonti del Pd e di Iv, “l’azione di governo si è bloccata di nuovo”. Goffredo Bettini, che quando può ci mette sempre la faccia, manda messaggi inequivocabili: “Fino alla legge di bilancio non succederà nulla ma poi il quadro potrebbe cambiare. E ci sarà bisogno delle energie migliori”.