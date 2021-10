Prodi: deciderà Draghi fra un anno di potere o sette di autorità

Roma, 6 ott. (askanews) - "Le elezioni del presidente della Repubblica danno sempre delle sorprese, in questo caso è Draghi che deve decidere se vuole avere un anno di potere diretto o sette anni di autorità cioè o fare il presidente del Consiglio fino alla fine della legislatura e poi si vede oppure avere sette anni in cui come presidente della Repubblica influisce con autorità". Lo ha detto Romano Prodi in una intervista nella puntata di Porta a Porta su Rai1 che andrà in onda stasera."Cosa sceglierei io? Non lo so, la scelta deve essere sua" ha aggiunto Prodi rispondendo a una domanda. Certo, ha concluso, "se si candida ha buone possibilità di essere eletto, ha tutto di positivo e in più lascia vuoto un posto importante".