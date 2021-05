La Primavera ancora non decolla, in arrivo una raffica di piogge e temporali

Ci attende una settimana di tempo fortemente instabile per l'arrivo di una serie di perturbazioni che colpiranno a più riprese molte regioni, in special modo il Nord Italia. Inoltre le temperature subiranno un deciso ridimensionamento dopo il caldo di inizio settimana.

Maltempo in arrivo

Il team del sito iLMeteo.it avvisa che una prima perturbazione comincerà a interessare il Nordovest già dalla giornata odierna con precipitazioni via via più diffuse e forti su Val d'Aosta, Piemonte, I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base delle previsioni la Protezione civile ha emesso una allerta gialla per le due regioni. In serata il maltempo raggiungerà la Liguria e la Lombardia.

Temporali e nubifragi al Centro

Martedì il fronte perturbato impatterà al Nord e in Toscana colpendo pure l'Umbria e parte del Lazio. Sono attese precipitazioni abbondanti, temporali e possibili nubifragi su Liguria, Lombardia e settori alpini e prealpini di Veneto e Friuli, ma anche sul Trentino Alto Adige.

Settimana di tempo instabile

Ma non è finita qui. Nei giorni successivi il tempo continuerà a rimanere instabile soprattutto al Nord e in Toscana, in attesa di una nuova e intensa perturbazione che dovrebbe minacciare il tempo nel prossimo weekend. Le temperature subiranno un crollo di quasi 10°C in presenza di maltempo, rimarranno piuttosto calde e di stampo estivo almeno fino a martedì invece al Sud.

Le previsioni

Lunedì 10. Al nord: peggiora al Nordovest con piogge via via più diffuse e intense. Al centro: nubi sparse in Toscana e Sardegna, sole altrove, caldo. Al sud: sole e caldo estivo.

Martedì 11. Al nord: maltempo su tutte le regioni. Al centro: maltempo in Toscana, poi Umbria, Lazio. Al sud: sole e caldo estivo.

Mercoledì 12. Al nord: instabile su Triveneto e rilievi lombardi. Al centro: temporali su alta Toscana, localmente su Umbria e poi sulle Marche. Al sud: nubi e piovaschi sul basso Tirreno.

Giovedì altri temporali al Nord