Primarie Roma, da Gualtieri a Fassina in sette per candidatura a sindaco

Roma, 19 giu. (askanews) - Domani, domenica 20 giugno, il popolo del centrosinistra romano viene chiamato ai gazebo per scegliere con le primarie il candidato unitario per la corsa al Campidoglio e alla presidenza di 13 su 15 Municipi della Capitale. Nei circa 200 seggi sul territorio potranno recarsi dalle 8 alle 21 tutti i residenti, anche i cittadini stranieri, dai 16 anni in su, muniti di documento con fotografia, tessera elettorale. A fronte di un contributo di due euro per le spese di allestimento, gli elettori potranno sottoscrivere il programma, rilasciare il consenso al trattamento dei propri dati e scegliere il proprio candidato sindaco tra Imma Battaglia, attivista Lgbtq+ indicata dal movimento civico Liberare Roma, Giovanni Caudo ex assessore all'Urbanistica di Ignazio Marino e presidente civico del III Municipio, Paolo Ciani consigliere regionale di Demos, Stefano Fassina deputato di Leu e consigliere comunale di Sinistra per Roma, Cristina Grancio consigliera ex M5S candidata dai Socialisti, l'ex ministro dell'Economia del Pd Roberto Gualtieri e il 38enne civico Tobia Zevi.L'obiettivo di partecipazione da raggiungere per evitare il flop, considerando la partita della Nazionale e il weekend estivo che porterà molti romani fuori porta, è almeno quota 43mila, il numero dei votanti della precedente consultazione. Per questo è stato permesso a chi fosse in possesso dell'identificazione digitale Spid, di registrarsi fino al 17 giugno alla piattaforma Pd Partecipa che domani, negli stessi orari dei gazebo, aprirà dei seggi digitali nei quali potersi esprimere online.Tutti i candidati e le candidate hanno sottoscritto una "carta di intenti" che li accomuna nelle scelte di fondo che si impegnano ad assumere una volta eletti rispetto, ad esempio, alla gestione delle partecipate capitoline, dei servizi essenziali, dei rifiuti e dei trasporti. Nei faccia a faccia tra i sette, da ultimo quello convocato ieri sera dal movimento per il decoro "Tutti per Roma, Roma per tutti", sono però emerse differenze non di dettaglio, Se il favorito, Gualteri, ha detto di voler formare una squadra di giunta "ampia, plurale, la più ampia possibile", pur escludendo apparentamenti con chi sia fuori dal perimetro del centrosinistra, Battaglia ha invece annunciato di voler procedere immediatamente a un decentramento compiuto delle competenze del Campidoglio ai Municipi, "per cui la squadra la costituirebbero i presidenti insieme al sindaco". Se Caudo ha avvertito che "si devono ascoltare le ragioni di chi pensa di votare per il M5S e Calenda pure se di sinistra", Fassina dal canto suo ha invitato "a distinguere chi, nel M5S, condivide il nostro giudizio negativo su Raggi, ha lavorato bene e vuole cambiare pagina". Ciani ha invitato tutti a "essere seri: con il M5S ci governiamo, non solo in Regione ma anche a livello nazionale".Nel II Municipio, tra San Lorenzo e i Parioli, lo schieramento di centrosinistra ha concordato di convergere sulla conferma della attuale presidente Pd Francesca del Bello, così come ha convenuto nell'VIII Municipio della Garbatella sul nome di Amedeo Ciaccheri di Liberare Roma. Per il resto ai gazebo verranno indicati anche i candidati mini-sindaci. Nel I Municipio di Roma centro si misureranno Lorenza Bonaccorsi del Pd, Pulika Calzini di Liberare Roma e Matteo Costantini di Demos. In corsa per la successione a Caudo in III Municipio si misurano il presidente Pd dell'era Marino Paolo Marchionne, l'attuale mini-assessore Pd ai Lavori pubblici Francesco Pieroni, Marina D'Ortenzio di Liberare Roma e Angela Silvestrini di Demos. Al IV Municipio del Tiburtino corre per il Pd il capogruppo uscente Massimiliano Umberti, gli ex mini-assessori nella sindacatura Marino Paolo de Paolis e Federico Proietti, e la ex presidente della commissione scuola Carla Corciulo Cortibelli per Liberare Roma. In V Municipio si affronteranno l'ex assessore municipale al commercio Pd Mauro Caliste, l'ex presidente Stefano Veglianti per il movimento Pop, Maurizio Mattana di Liberare Roma, Francesco Tieri, italiano di nascita ma di fede musulmana supportato dalle comunità dei migranti del quartiere e Francesco Sirleto.Nel VI Municipio delle Torri si confrontano il capogruppo uscente del Pd Fabrizio Compagnone, la libraia antifascista Alessandra Laterza sostenuta da Caudo, e Amedeo Febi di Liberare Roma. Nel Municipio VII Sal Giovanni-Tuscolano si misurano Francesco Laddaga, il segretario Pd di San Giovanni Carlo Mazzei e Alessandro Luparelli del centro sociale Spartaco per Liberare Roma. Nel IX Municipio dell'Eur i romani possono scegliere tra l'ex parlamentare Pd Titti Di Salvo, Alessandro Lepidini, Paolo Barros presentato da Liberare Roma e Laura Giovannercole di Demos. A Ostia per il X Municipio si sfidano don Franco De Donno di Laboratorio civico e Demos, Mario Falconi e Antonio Caliendo del Pd. Nel Municipio XI che si estende tra Marconi e Ponte Galeria la sfida è a due: Gianluca Lanzi del Pd e Daniela Marianello di Liberare Roma mentre nel XII Municipio che si estende fino a Maccarese concorrono l'ex deputato Pd Marco Miccoli, il capogruppo Pd uscente Elio Tomassetti, Gioia Farnocchia, Marco Donati per Demos e Fabio Magrini per Liberare Roma. In corsa al XIII Municipio Aurelio ci sono l'ex capogruppo Pd Roberto Fera, la ex assessora ai lavori pubblici Sabrina Giuseppetti e i due civici Matteo Manenti e Arianna Ugolini. Nel XIV Municipio tra Montemario e Ottavia, dove vive la sindaca di Roma Virginia Raggi, si confrontano l'ex deputata Pd Ileana Argentin, Marco Della Porta e Massimo Moretti di Demos. Nel XV Municipio tra i quartieri Della Vittoria e Tor di Quinto si giocano la candidatura l'ex presidente Pd della sindacatura Marino Daniele Torquati, Gina Chirizzi e Tatiana Marchisio per Liberare Roma.Lo spoglio avverrà immediatamente dopo la chiusura delle urne.