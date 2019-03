Primarie Pd, code ai gazebo. Stima comitati: 1,5 mln votanti

Roma, 3 mar. (askanews) - Code ai gazebo in tutta Italia e un appello all'unità del Partito democratico lanciato dai tre candidati alla segreteria del Pd Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti: è la giornata delle primarie del Pd. Mancano meno di due ore alla chiusura dei gazebo - fissata per le 20 - e filtra un grande ottimismo sulla partecipazione. Secondo quanto risulta al comitato per Zingaretti il trend dell'affluenza delle proiezioni porta i partecipanti sopra il milione e mezzo. Nelle grandi città, a partire da Roma, viene superata affluenza del 2017.Soddisfazione anche da parte del Comitato Martina per la grande partecipazione, l'affluenza, secondo le proiezioni, viene stimata tra 1,4 e 1,5 milioni di persone. Il Lombardia, alle 13, erano oltre 91 mila i votanti, di cui 25 mila solo a Milano e 43 mila nell'area metropolitana di Milano, dato questo superiore alle primarie del 2017 che ha comportato, a quanto si apprende, la necessità di stampare nuove schede. Finora hanno votato 32 mila militanti anche in Sicilia. Giungono anche i primi dati dall'estero: in Austriala vince Zingaretti, in Brasile Martina che è in vantaggio anche in Belgio. Per Romano Prodi, che ha votato a Bologna, si tratta di un "segnale di risveglio" e comunque sia dopo la prova delle primarie il Pd resterà "senz'altro unito".Per diventare segretario del Pd sarà necessario ottenere il 50% più uno dei consensi altrimenti la parola passerà all'assemblea nazionale dei mille delegati.