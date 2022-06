Primarie:Conte,c'è confronto, troveremo soluzione in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 06 GIU - "Il percorso delle primarie in Sicilia che si sta compiendo è corretto: muove dai programmi, dalla definizione delle misure programmatiche che servono alla Sicilia. Dai contenuti si sta passando a definire le regole per individuare l'interprete migliore per realizzare questo piano". Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, sulle consultazioni in Sicilia. "C'è un confronto in atto - aggiunge - e sarebbe la prima volta che Pd e M5s si confrontano e si ritrovano a condividere questo percorso di selezione dei candidati. C'è un confronto in atto, è un'esperienza inedita, lasciateci confrontare, troveremo sicuramente una soluzione". (ANSA).