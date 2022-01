Prima fumata nera per Quirinle,'scheda bianca' centra quorum 672

Roma, 24 gen. (askanews) - Alla prima votazione per l'elezione del presidente della Repubblica 'vincono' le schede bianche: sono state 672, schede nulle 49, zero gli astenuti. Il quorum per l'elezione era giusto 672 voti. I più votati, secondo quanto comunicato in aula dal presidente Fico, sono stati invece Paolo Maddalena 36 voti, Sergio Mattarella 16, Marta Cartabia 9, Berlusconi 7.coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato ha ricevuto 5 voti, altrettanti Marco Cappato, 3 al sottosegretario con delega all'editoria Giuseppe Moles, al presidente della Lazio Lotito, al giornalista Claudio Sabelli Fioretti e a Francesco Rutelli, 2 a Elisabetta Belloni, Giuliano Amato, Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Conte e Pierferdinando Casini, uno a Sabino Cassese, Carlo Nordio, Mario Draghi, Walter Veltroni, Anna Finocchiaro, Rosy Bindi, Antonio Tajani.Tre voti a Bruno Vespa e a Craxi. Hanno ricevuto un voto anche, tra gli altri, Amadeus, Alberto Angela, Donina Cesare, Ugo Mattei, Andrea Pertici, Ermanno Leo, Pastorino, Fulvio Abbate, Alessandro Barbero, Signorini, Giuseppe Cruciani, Vincenzo De Luca, Mauro Corona, Mario Segni, Giorgio Presu, Aldo Morrone, Antonio Razzi, Prosperetti, Giuseppe Cossiga, Gioacchino Gabbuti, Salvatore Borsellino, Zoff, Gratteri.La seconda votazione si terrà domani alle ore 15.