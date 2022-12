Pressing del Terzo Polo per esaminare la ratifica del Mes

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Dopo la risoluzione in Aula, dopo il question time a Giorgetti, ora abbiamo depositato un progetto di legge per la ratifica del trattato del Mes. Ne chiederemo la calendarizzazione urgente. Adesso vediamo chi lavora per l'Italia e chi rema contro". Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati. "La maggioranza ci propone un insopportabile balletto sul Mes, con Forza Italia che cambia idea, prima a favore e poi contro e con Giorgetti che dice di attendere la Corte Costituzionale tedesca e dopo il verdetto dice no, noi depositiamo una proposta di legge per ratificare quel trattato, perché siamo stanchi che l'Italia, oltre a perdere la faccia, perda anche occasioni e risorse per sostenere lo sviluppo delle nostre imprese, della nostra sanità e dei nostri servizi", conclude Richetti. (ANSA).