Presidenzialismo, Pd dice no a Casellati: non dà stabilità

Roma, 25 gen. (askanews) - Il Pd dice no a Elisabetta Casellati sul presidenzialismo. Questa mattina una delegazione dei democratici - composta dalle capogruppo Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, dal vicesegretario Giuseppe Provenzano, e da Andrea Giorgis e Simona Bonafè - ha incontrato la ministra per fare il punto sul progetto di riforme istituzionali che sta preparando il governo. Casellati, viene riferito, durante le quasi due ore di colloquio ha prospettato l'elezione diretta del presidente della Repubblica - sul modello francese o su quello americano - o, in alternativa, l'elezione diretta del primo ministro.Il Pd ha detto no ad entrambe le ipotesi, dicendosi però pronto a discutere di altre soluzioni che possono dare stabilità al governo.