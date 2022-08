Presidenzialismo, Letta:è un gravissimo errore, lo combatteremo

Roma, 18 ago. (askanews) - Il presidenzialismo in Italia "penso sarebbe un gravisso". Per questo "combatteremo per evitarlo". Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta, intervistato da Il Giotnale di Vicenza, città dove sarà candidato alla Camera."Sono contrario - spiega Letta- non perché pensi che il presidenzialismo porti a una dittatura, ma perché la nostra Costituzione è anti-presidenzialista. Chi propone oggi la torsione presidenziale non sta proponendo un aggiustamento della Carta ma la sua cancellazione per andare verso un impianto sbagliato che gioca sull'uomo forte o la donna forte di cui il nostro sistema non sente il bisogno"."Mi colpisce - afferma ancora il segretario del Pd- che la campagna elettorale del centrodestra sia cominciata con la caduta del governo e sia proseguita con l'attacco a Mattarella di cui sono addirittura state vocate le dimissioni".