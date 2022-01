Presidenti Regione da Mattarella, presenti anche Governatori Fdi

Roma, 29 gen. (askanews) - Si è concluso al Quirinale poco prima dell'inizio sulla votazione per la rielezione di Sergio Mattarella, l'incontro fra i Presidenti di Regione nella qualità di grandi elettori delegati dalle Regioni e il Capo dello Stato. Vi hanno partecipato tutti i Governatori presenti a Roma, compresi i tre di Fratelli d'Italia che è contraria al bis: i governatori di Sicilia, Abruzzo e Marche Musumeci, Marsilio e Acquaroli.Si tratta di una novità istituzionale: per il bis di Giorgio Napolitano a salire al colle furono solo i leader politici, non anche i presidenti di Regione."La nostra presenza qui è stato un segnale bello e importante, una nuova pagina di storia", ha sottolineato al termine con i giornalisti il presidente Pd dell'Emilia Stefano Bonaccini."Probabilmente - ha ancora detto Bonaccini suscitando curiosità - l'invito è arrivato dal Quirinale e ci ha fatto molto piacere, è un riconoscimento importante. Ma non so dirlo. Perchè a noi è arrivato dalla presidenza delle Regioni"."Abbiamo chiesto noi qui l'incontro - lo ha corretto poco dopo ilo presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga, presidente leghista del Fruili. "In un momento delicato come questo abbiamo sentito il dovere di ribadire a Mattarella nostra stima e ringraziamento", ha sottolineato fra l'altro.