Prescrizione, stallo totale nella maggioranza. Italia Viva avverte: “Di fronte a forzature pronti a sfiduciare Bonafede”

Sganciano una bomba al giorno. In territorio alleato. Tra alleati. Al momento non si vede mediazione possibile tra l’intransigenza del ministro Bonafede che difende la “sua” prescrizione infinita, in vigore dal primo gennaio, nonostante le critiche di avvocati e magistrati e il ricorso già presentato alla Consulta. E la pari e contraria intransigenza di Italia Viva che ne fa una questione di diritti e principi giuridici: la norma Bonafede è “inaccettabile” in sè - come dicono da mesi avvocati e magistrati (tranne Davigo e l’Anm) - e mollare adesso su questo punto potrebbe essere un precedente pericoloso rispetto a successive ma già note istanze del Movimento. Il problema è che a furia di sganciare bombe vere, finte, possibili, ieri lo scenario di un voto anticipato è tornato probabile. Fino a preoccupare il Quirinale.

Una bomba al giorno

L’ultima “bomba” è stata sganciata ieri da Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, che di fronte all’ipotesi sempre più imminente che il governo voglia inserire nel decreto Milleproroghe, da approvare con la fiducia entro la fine del mese, il lodo Conte 2 ha rilanciato così: “Un attimo dopo, noi presentiamo mozione di sfiducia contro il ministro della Giustizia”. Ovviamente sarà presentato al Senato dove la maggioranza fatica da sempre e Iv ha più possibilità di incidere sul risultato finale grazie ai suoi 17 senatori.

Il giorno prima, domenica, dopo una giornata di tregua in cui sembrava che le cose si fossero aggiustate, ci aveva pensato un dem fedelissimo delle segreteria e soprattutto del vicepresidente Orlando come Michele Bordo a scatenare di nuovo la rissa. “Come avrete visto - aveva detto Bordo - Italia Viva ha fatto marcia indietro”. Se infili un dito in un occhio, poi non ti puoi aspettare carezze. E domenica la reazione dei renziani, dopo che Bordo aveva parlato, è stata senza se e senza ma: “Noi voteremo contro qualsiasi cosa che non sia il rinvio della legge Bonafede come prevede l’emendamento Annibali”.

Se andiamo ancora dietro, è stata una bomba sganciata su Italia Viva (giovedì sera) aver sbandierato un accordo a tre (Pd-Leu-M5s) sulla prescrizione (il lodo Conte 2, appunto) lasciando fuori Italia Viva. Così come aver promesso che quel lodo sarebbe diventato legge grazie “ad un decreto che sarebbe stato approvato lunedì, cioè ieri, in Consiglio dei ministri”.

…ma sono a salve

Ecco, ieri era lunedì e dopo tre-quatto giornate di bombardamenti in casa, la tensione è tanta ma l’edificio ancora tiene (in qualche modo anche se molto indebolito) e le bombe si sono rivelate a salve. Rumore molto, come le chiacchiere, danni zero. Il decreto promesso ieri da Pd-M5s-Leu non è arrivato: anche il Quirinale ha fatto presente che fare un decreto su una materia come il processo dove non esistono contingenti requisiti di urgenza non sarebbe stato possibile. Anche il Consiglio dei ministri promesso, non è stato convocato: prima lunedì, poi martedì infine forse giovedì. Il fatto è che in quel Cdm il ministro Bonafede deve presentare la legge di riforma del processo penale che poi è la cosa che veramente conta. Assai più della prescrizione che invece è l’unica cura alla lunghezza dei processi. Non è un caso che ci si provi da vent’anni ad avere un processo più breve.Non s’è visto neppure l’emendamento che, in sostituzione del decreto, dovrebbe correggere la Bonafede in modo tale da consentire di andare avanti con la riforma del processo.

Insomma, quattro giorni di passione e un nulla di fatto. Ieri ad un certo punto si è anche diffusa la voce che Bonafede non ne voglia più sapere del lodo Conte 2, quella che corregge la sua legge facendo una distinzione tra condannati e assolti: chi viene assolto in secondo grado, recupera gli anni di prescrizione che aveva perso tra il primo e il secondo grado.

Una breve scheda per un veloce ripasso

E’ un racconto pieno di tecnicismi quello sulla prescrizione. In sintesi: il primo gennaio è entrata in vigore la legge Bonafede sulla prescrizione che prevede la sospensione dei termini dopo la stanza di primo grado, colpevole o innocente da quel momento la prescrizione è congelata. Italia viva ha sempre detto No a questa legge, concepita ai tempi del governo giallo-verde (la Lega aveva ottenuto un primo rinvio legandola alla riforma del processo penale) a cui anche il Pd aveva sempre detto No perchè “congelare la prescrizione vuol dire rischiare di tenere una persona imputata a vita”. Sulla stessa linea gli avvocati di ogni ordine e grado. Da un paio di settimane anche le massime cariche della magistratura e i presidenti di Corte d’Appello dei vari distretti: o si danno tempi certi anche al processo oppure la prescrizione Bonafede aumenterà solo gli arretrati. Per uscire da questo impasse, Italia Viva ha proposto una soluzione semplice, di buon nsenso: rinviamo ancora di un anno l’entrata in vigore della Bonafede e cominciamo subito a mettere mano al processo. E’ nato così il Lodo Annibali, nelle forma di un emendamento al decreto Milleproroghe in discussione ancora alla Camera e che deve essere convertito entro il 27 febbraio. Giovedì scorso una mossa che è stata il primo vero strappo nella maggioranza: il Pd ha stretto un accordo con Leu e M5S escogitando il cosiddetto Lodo Conte 2. Iv è rimasta sola a dire no al “giustizialismo a 5 Stelle”. Il Pd, contrario alla Bonafede ma al lavoro per tenere in piedi la maggioranza, ha scelto di andare verso i 5 Stelle anziché verso Iv. Comprensibile visto che i 5 Stelle hanno circa 300 voti in Parlamento mentre Iv è un gruppo di appena 50 parlamentari.

Secchi di popcorn

Sono quelli si stanno gustando le opposizioni. “Sto facendo una scorpacciata di popcorn” sorride Riccardo Molinari. Alle sette di sera il capogruppo della Lega lascia “divertito” la sala della Regina alla Camera dove sono riunite le commissioni Affari costituzionali e Bilancio alle prese da una settimana con i 45 articoli del Decreto Mille proroghe che dovrebbe essere il contenitore per la soluzione sul nodo prescrizione. “Accantonano un articolo dietro l’altro e ogni volta che proviamo ad andare avanti, si ricomincia ad accantonare” incalza Molinari, “non hanno un piano, figurarsi un testo. La maggioranza è incartata”. Se non fosse che i dati Istat fotografano il crollo della produzione industriale (-4,3% a dicembre 2019 rispetto allo stesso mese del 2018) si potrebbe forse anche accompagnare con popcorn (sempre molto amaro) la scena di un governo bloccato da una questione certamente importante ma non così decisiva per il destino del paese come la prescrizione. Il punto è che invece tra allarme coronavirus, a sua volta un serio problema anche economico, e stagnazione economica, il governo non riesce ad uscire da uno stallo sempre più simile a pericolose sabbie mobili.

Un emendamento difficile da scrivere

Sepolta l’idea molto avventurosa del decreto, gli uffici legislativi sono alle prese con la scrittura di un emendamento che dovrebbe essere inserito nel decreto Milleproroghe. “In una prima parte - viene spiegato da fonti della maggioranza - ci dovrebbe essere la sospensione della Bonafede (in vigore dal primo gennaio) per consentire la correzione del lodo Conte 2. In una seconda parte dello stesso emendamento, ci dovrebbe essere la parte ordinamentale, cioè la nuova prescrizione”. E qui si sono fermati gli uffici perchè “la correzione di un pezzo di procedura penale non può essere normata con un emendamento al Milleproroghe per assenza di omogeneità di temi e tramite decreto, manca l’urgenza”. Il tentativo furbo di usare il tema della sospensione per agganciare poi il resto è stato subito messo a nudo dagli uffici. “Se il governo insiste lo facciamo, e può darsi pure che i Presidenti di Camera e Senato giudichino l’emendamento ammissibile, e però…” allargano le braccia. Come dire la forzatura sarebbe tanta. Eccessiva.

“Una truffa emendativa”

Ha provveduto Enrico Costa (Fi), ieri, a fotografare la situazione. “Questo emendamento di cui si parla è una presa per i fondelli, una truffa emendativa che la maggioranza s’’inventa per sopravvivere”. Ecco il giochino, secondo Costa: “Una finta sospensione di due mesi, con effetto retroattivo, della riforma Bonafede, dal 1 gennaio al 29 febbraio. Una sospensione solo virtuale, finta, perché la legge di conversione, in cui è inserita, entrerà in vigore solo dopo la scadenza della sospensione stessa. Ma questo, secondo i maghi di via Arenula, consentirebbe di spiegare al presidente Fico che una proroga è stata fatta. Ed il presidente Fico e tutti i suoi consiglieri dovrebbero convincersi che la proroga c'è ed è reale. E questa proroga sarebbe l'attaccapanni su cui appendere, bello confezionato, il lodo Conte bis. Tutto ciò offende le istituzioni”. Il rinvio di ieri ha avuto, come si vede, molti responsabili.

La mozione di sfiducia

Tra questi anche un pezzo di maggioranza, cioè Italia Viva. Per tacere di quella parte di Pd, una larga fetta, che non ha mai votato la prescrizione di Bonafede giudicandola incostituzionale (pende infatti da qualche giorno un ricorso alla Consulta). Quando i renziani hanno capito che il governo stava per andare verso la forzatura infilando a tutti i costi quell’emendamento nel decreto Mille proroghe che sarà votato con la fiducia, ha reagito in modo uguale e contrario. “Noi non voteremo questa roba e appena sarà presentato l’emendamento noi depositiamo una mozione di sfiducia”. Non al governo, però. Bensì al ministro della Giustizia Bonafede “perchè, nonostante tutto il mondo della giustizia lo inviti a farlo, non vuole assolutamente accettare di rinviare la sua legge una attesa che si metta mano al processo”. Quella di Iv è l’estrema ratio. Sarebbe anche la fine del governo Conte 2 visto che Bonafede è il capo della delegazione M5s al governo. Infatti il capodelegazione del Pd Dario Franceschini ieri ha detto a Renzi: “Sfiduciare un ministro vuol dire sfiduciare il governo”. Nella riunione ieri sera dei parlamentari di Iv quella della sfiducia è l’arma di riserva tenuta pronta sul tavolo. Nessuno vorrebbe usarla. “Ma se saremo costretti - è stata la decisione - la impugneremo”. E a chi, non pochi, nelle ultime ore ha ipotizzato che tutto questo “alla fine sia solo bluff di Renzi che figuriamoci se fa cadere il governo prima di fare le nomine”, il senatore di Firenze ha risposto proprio usando l’arma della sfiducia. “Stiamo parlando dei diritti della persona, la prescrizione ha a che fare con la qualità del diritto e della democrazia. Nessun baratto, nessuna poltrona di fronte a questioni di principio”.

Un’ipotesi di soluzione

A peggiorare la situazione ieri è arrivato un altro No. Questa volta di Bonafede: il ministro non ne vuole sapere di sospensioni della sua legge, neppure per finta o per sbaglio. “Renzi potrebbe dire che ha vinto” ha detto ai suoi. Ed ecco il punto: trovare qualcosa che a questo punto consenta ai 5 Stelle e ad Italia Viva che nessuno ha vinto e nessuno ha perso. O che entrambi hanno vinto o hanno perso. Un’ipotesi a cui i più volenterosi, anche nel Pd, ieri si sono messi a laborare immagina di rinviare la questione della modifica della prescrizione al ddl Costa, quello che vorrebbe abolire la legge Bonafede. E che Iv ha già detto che potrebbe votare. Il testo Costa tornerà in aula il 24 febbraio. Il lodo Conte 2 potrebbe essere inserito in quel testo. Nel frattempo l’emendamento Annibali andrebbe avanti nel Mille proroghe nella forma di una sospensione leggera.

La preoccupazione sale fino al Quirinale

Un triplo salto carpiato con avvitamento in volo, si diceva una volta rispetto alle situazioni complesse. La situazione in effetti si è molto complicata. Difficile per M5s e Iv tornare indietro rispetto alle posizioni assunte. Anche perchè, anche il calendario istituzionale rientra in uno scenario di sabbie mobili. Il 28 marzo c’è il referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari. Provocare una crisi di governo e arrivare allo scioglimento prima di allora, vorrebbe dire eleggere un Parlamento di 945 parlamentari che tra qualche mese (la consultazione sarebbe rinviata) diventerebbe automaticamente illegittimo sebbene regolarmente eletto. E’ la famosa finestra elettorale che Salvini e la Lega hanno sempre sperato di poter aprire. La vittoria di Bonaccini in Emilia Romagna sembrava averla chiusa per sempre. Da qualche anno non esiste più il “per sempre” nella politica italiana.