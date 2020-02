Prescrizione,non passa a Senato nuovo emendamento centrodestra-Iv

Roma, 13 feb. (askanews) - E' stato bocciato in commissione Giustizia al Senato l'emendamento al ddl intercettazioni delle opposizioni di centrodestra votato anche dai senatori di Italia Viva che modifica la riforma Bonafede della prescrizione ripristinando la legge Orlando. La votazione è finita in parità: 12 a 12 e quindi la proposta di modifica non è stata approvata."Dodici pari al Senato sull'emendamento che cancella la riforma Bonafede e ripristina la Orlando. Il Pd - ha commentato l'ex ministro Fi Enrico Costa autore della pdl identica all'emendamento oggi bocciata che andrà in votazione in aula alla Camera a fine mese- vota contro se stesso pur di salvare Bonafede. Avviso a Pd e 5Stelle: abbiamo messo la freccia e siamo in corsia di sorpasso. Abbiate il coraggio di non mettere la fiducia in aula e vediamo chi la spunta". +