[il caso] Le preoccupazioni del Presidente, tra maggioranza, crisi e giustizia

Mentre il Presidente della Repubblica ieri a colazione diceva al premier “mi raccomando, fate e fate presto”, nelle stesse ore la maggioranza ha rischiato di andare sotto al Senato per ben tre voti. Mentre il premier Conte riceveva nel pomeriggio ben trenta associazioni di categoria, agricoltura, turismo e pure gli editori, la presidenza del Senato sbagliava a contare e ha convalidato un voto di fiducia che invece valido non era. E va ripetuto in emergenza sento stamani. Si parla del decreto Elezioni. Se non è convertito sento oggi, decade. Mai come ieri la maggioranza ha toccato con mano quanto sia facile l’incidente, quel fatto casuale, comunque improvvisato, che può far saltare il governo. Una precarietà che spiega anche perchè dossier delicati come Sicurezza, Autostrade (ieri sui tavoli) e anche giustizia, Alitalia e altri sono destinati a non essere risolti in tempi brevi. E perché il Movimento 5 Stelle nonostante sfilacciato, impoverito e in confusione possa continuare ad esercitare veti continui.

Il voto annullato

Ieri al Senato è successo un gran pasticcio. Che non depone a favore della maggioranza e della propria stabilità. Il voto di fiducia sul decreto elezioni è nullo: mancava il numero legale (150 e non 149 come invece era) e non se n’erano accorti. Le opposizioni sono uscite in blocco al momento del voto avevano contato. Al banco della Presidenza c’era la grillina Paola Taverna e tutto lo staff della presidenza e dell’aula ha sbagliato i conti. Tutto da rifare. Solo che l’annuncio è stato fatto ieri sera intorno alle 21, i senatori sono già tutti tornati a casa e vedremo stamani quanti potranno essere presenti. L’aula è convocata per le 9.30. Se tutto non dovesse filare liscio, il decreto che fissa l'electron day a settembre, accorpando elezioni comunali, regionali e suppletive al referendum sul taglio degli eletti, diventerebbe carta straccia. L’errore sul numero legale sarebbe dovuto ad un errato calcolo sui senatori in congedo. Un incidente che non si verificava da una trentina d’anni. Tocca tornare al 1989. Ma forse potrebbe trattarsi di una prima volta assoluta. Senza contare che tutto questo accade dopo che, sempre al Senato, in mattinata, prima della fiducia, la maggioranza ha rischiato di andare sotto di due voti.

La bolgia

Il decreto sulle elezioni ha fatto irritare molto tutte le opposizioni: per la data (il 20 settembre), per il fatto che in questo modo la campagna elettorale e tutti gli obblighi delle liste dovranno essere fatti nel mese di agosto, un handicap sicuro (denunciato da Emma Bonino) per chi deve raccogliere firme. Per chi deve votare dall’estero. Per tutti questi motivi le opposizioni avevano annunciato che non avrebbero votato. Di più: avrebbero lasciato l’aula. Questa volta compatte e non come il giorno prima, per le comunicazioni di Conte sul Consiglio europeo, che si sono divise in tre. A incendiare la situazione è stata la solita “volpe dei regolamenti” di nome Roberto Calderoli, il leghista vicepresidente del Senato che più e meglio di tutti sa annusare subito dove e come si può far ballare la maggioranza.

A inizio seduta, quando ancora c’è la discussione generale e il governo non ha ancora messo la fiducia, Calderoli approfitta di un “vuoto temporale”, di un emiciclo non certo affollato (adesso per il distanziamento i senatori votano anche dalle tribune e non dall’aula ed è più difficile avere contezza di quanti sono) e avanza la proposta di votare per alzata di mano sulla richiesta di non procedere all'esame degli articoli del decreto. In pratica per cestinare il provvedimento. Si procede al voto e nella confusione più totale - nella maggioranza effettivamente si teme il trabocchetto - la presidente Casellati dichiara che “la proposta è accolta”. Scoppia la bagarre. La maggioranza protesta e chiede la controprova del voto elettronico.

Il riconteggio

Il che prevede che possano partecipare al voto solo i senatori presenti alla precedente votazione. A quel punto Casellati, sull’orlo di una crisi di nervi, chiede di chiudere le porte dell’aula che però è allargata causa Covid e allargata anche ai piani delle tribune. Testimoni vedono chiaramente che a quel punto, solo a quel punto, altri senatori partecipano alla votazione. Che viene ribaltata: governo e maggioranza si salvano per soli due voti (inizialmente erano tre, ma dopo la verifica una senatrice M5s ammette di aver votato pur non potendo). Il centrodestra non ci sta e chiede la verifica video di quanto accaduto, sostenendo che alcuni senatori della maggioranza che erano fuori sono entrati a votare. Casellati, che non vuole “sospetti nè ombre”, affida ai Questori il compito di stabilire i fatti. La verifica dà ragione alla maggioranza per soli due voti. Resta comunque un voto controverso. E in una votazione che sarebbe dovuta fila via liscia. Senza emozioni. “la verità è che bastano i contorcimenti di 2 o 3 sentori nostri che qui salta tutto” si osservava con amarezza e preoccupazione lato Pd. Alcuni senatori dem hanno lamentano le “troppe assenze in Aula” tra i grillini: “In questo modo non si va avanti, rischiamo ogni volta l’incidente al Senato”. Italia viva ha potuto sottolineare, una volta di più, che “il governo è salvo grazie ai nostri voti”. Ma questo, ha detto Maria Elena Boschi, “ci preoccupa per il futuro e sicuramente dobbiamo trovare un modo diverso per gestire i lavori parlamentari”. Matteo Renzi ha chiesto al governo “di stare più attento alle procedure parlamentari ed essere più concreto”.

Se queste era il sentiment dopo lo scampato pericolo della mattina, figuratevi ieri sera quando i senatori, già tornati a casa, hanno appreso di doversi rimettere in viaggio perchè il voto di fiducia era stato annullato e deve essere ripetuto entro oggi.

Il Presidente preoccupato

Tra il rischio della mattina e la figuraccia del pomeriggio al Senato, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale il presidente Conte e un’ampia delegazione di governo per il tradizionale incontro prima del Consiglio europeo. Non risolutivo ai fini della trattativa sul Recovery fund, in collegamento da remoto e non in presenza a Bruxelles (uno dei motivi per cui non si riesce a chiudere il dossier entro giugno come auspicato) ma pur sempre un Consiglio europeo con i suoi riti. Al Colle il premier Conte si è presentato scortato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dell'Economia Roberto Gualtieri e degli Affari europei Vincenzo Amendola. Con loro anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Una delegazione al gran completo. Quasi oltre quello che prevede la ritualità dell’incontro. Del resto, il momento è serio, le occasioni per guardarsi in faccia poche ed è bene farlo ogni volta che si può. In un’ora e un quarto di colloquio che può essere riassunto nell’appello del Presidente Mattarella al governo perchè dia “risposte concrete in tempi rapidi”. Il premier ha posto il problema dell'utilizzo dei fondi europei, ha parlato di “sfida” visto che finora non siamo riusciti a spendere le cifre a nostra disposizione tramite i fondi di coesione e quelli strutturali. Un messaggio tra le righe anche alla parte 5 Stelle che ancora non ha sciolto le riserve sui fondi del Mes, 36 miliardi disponibili subito e a tassi quasi azzerati.

Parole durissime per la magistratura

Il Quirinale è il luogo a cui tutti noi guardiano sempre di più ogni volta che ci sembra di perdere il filo e il senso delle cose in questa legislatura nata senza pace e colpita da una crisi economica pari solo a quelle post belliche. Il Presidente tiene fede, nonostante le pressioni, al suo ruolo di arbitro e non giocatore della partita. Sorveglia con attenzione ma rifiuta decisamente di essere strattonato e coinvolto in passaggi che non gli competono. Possiamo immaginare fastidio, ad esempio, per le continue e pressanti richieste in arrivo ogni giorno dal centrodestra di intervenire sulla gestione del governo e dei vari dossier. Il nome di Mattarella è evocato in ogni capannello quasi che dovesse essere lui a decidere i “modi” della legislatura. Semmai, ne decide i tempi e i contenuti (in relazione alla costituzionalità delle leggi) ma non certo le modalità. Tra i “dolori” del Presidente nell’ultimo anno c’è stata la magistratura. Ieri, primo giorno in cui ha riaperto i saloni del Quirinale dopo la quarantena, Mattarella ha ricevuto i vertici della giustizia, il vicepresidente del Csm David Ermini e il ministro Bonafede in occasione della commemorazione dei giudici uccisi dal terrorismo e dalla mafia, da Minervini a Livatino, Galli, Bachelet, Falcone, Borsellino, una lista lunghissima. A volte onorata. Spesso dimenticata. Mattarella ha rivolto, una volta di più, parole durissime alle toghe. Le vicende emerse con il caso Palamara, ha detto, “sono in amaro contrasto con l'alto livello morale delle figure che oggi ricordiamo, magistrati che hanno perso la vita a causa del loro impegno”. Nell’inchiesta di Perugia, ha aggiunto, sono emerse “gravi e vaste distorsioni” nelle decisioni del Csm. Al di là della valutazione giudiziaria che sarà fatta nelle sedi previste, da quelle carte è emersa “l'immagine di una magistratura china su stessa, preoccupata di costruire consensi a uso interno, finalizzati all'attribuzione di incarichi”. Il vicepresidente del Csm David Ermini ha potuto solo promettere come “il Csm sia l’argine naturale a questa distorsione”. Ai magistrati ha detto: “Chi insudicia il proprio ruolo dovrebbe solo vergognarsi e chiedere scusa”.

Sicurezza e Autostrade, i tavoli della discordia

In una giornata così, c’è stato un vertice di maggioranza sui decreti sicurezza, un tema assolutamente divisivo per il Conte 2. Ed è deflagrato in sede europea e legale il dossier Autostrade. Non ci si può stupire dopo due anni di tira e molla.

In entrambi i dossier il Pd rischia di dover fare un passo indietro. Proprio nel momento in cui il Nazareno era convinto, al contrario, di poter fare un passo avanti e avere più potere nella maggioranza visto che i 5 Stelle sono confusi, sfilacciati, in crollo di consensi. Il ricatto dei voti, avere la maggioranza in Parlamento, rischia di avere ragione di ogni altro argomento.

Sui decreti immigrazione il Pd con Iv e Leu chiede la cancellazione dei due decreti Salvini. I 5 Stelle, che quei decreti hanno voluto, chiedono solo le modifiche indicate a suo tempo - un anno fa - dal Presidente della Repubblica (via le multe alle navi delle Ong, obbligo dei trattati internazionali, ritorno al sistema Sprar). Anche su Autostrade, ieri Atlantia ha scritto al commissario europeo Dombrovskis per denunciare “irregolarità del governo italiano”, il Pd rischia di dover fare un passo indietro. Il ministro De Micheli ha studiato e proposto soluzioni che “salvano” la concessione e quindi l’inevitabile risarcimento danni. I 5 Stelle non ci stanno e chiedono solo la revoca. Si finirà in tribunale. Magari piace all’avvocato Conte. Ma è una battaglia che non fa bene all’immagine del Paese