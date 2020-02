[Il caso] Il premier minaccia di commissariare le regioni. La Lega: “Sei un fascista”. Modificati i protocolli sanitari

L’ultima di giornata è lo sfogo di Conte sulle Regioni. Se il coordinamento tra i sistemi sanitari regionali non funziona - ha detto ieri il premier ai microfoni di Rai 1 - “siamo pronti a levare competenze ai governatori”. Salvini, che pure era stato chiamato in causa dal premier, non si è neppure sprecato a rispondere e ha mandato avanti il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari per dire al premier che è “un fascista”, che “forse è stanco e sotto stress” perchè altrimenti non si spiegano parole “così irricevibili e inconcepibili”. La prima di giornata è il tentativo un po’ goffo delle opposizioni, guidate da Salvini, di rinviare il voto sul decreto intercettazioni al grido “prima l’Italia colpita dal virus”, cioè, prima quel decreto lì. Il testo sulle intercettazioni, assai criticato dalla Lega, sarà votato oggi con tanto di fiducia. Nel mezzo c’è stato di tutto: dal cambio dei protocolli per fare il tampone anti Covid (ne sono stati fatti troppi, da qui il così alto numero di contagiati, meglio ridurre) agli assembramenti in zona rossa, a Vo Eugaeo, quindi vietati, per la gente in fila per fare il tampone che però era esaurito. Un governatore fa una cosa, un altro un’altra ancora. La ciliegina è stata la telefonata in diretta con il governatore delle Marche Luca Ceriscioli (Pd) per dirgli che non poteva chiudere le scuole. E che comunque certe decisioni è necessario condividerle. Specie in certi momenti.

Un paese nel caos

Tra marce indietro, paradossi, appelli, bollettini da brivido, forme di panico, consapevolezza di aver commesso errori, piccole speculazioni, iniziative autonome delle regioni, alta velocità interrotta (7 ore Roma-Milano) e crollo in borsa (bruciati 30 miliardi), l’Italia ai tempi di Covid-19 è un paese che ha perso l’ordine delle cose. Mezza Europa che suggerisce di scansarci. L’Irlanda che non ci vuole. Le Mauritius che hanno mandano indietro 40 turisti italiani. Si potrebbe andare avanti a lungo, con i supermercati vuoti e i camion che si rifiutano di fare consegne negli undici comuni della zona rossa. La giornata ieri ha fatto capire che va bene le precauzioni ma forse è meglio rimettere un po’ in piedi in terra, smettere di inseguire le sirene della paura e chi le sa agitare con furbizia.

I morti sono sette, erano positivi al test ma essendo tutti pazienti già fragili e ospiti di strutture ospedaliere, non è detto che la causa del decesso sia stato Covid-19. I contagiati sono 229 ma, come ha spiegato il governatore Fontana, “non possiamo fare il test a chiunque ha visto un cinese o ha incontrato un cinese per più di un quarto d è stato accanto per più di un quarto d'ora”. Sintomi e indizi devono essere un po’ più seri per fare i test. Altrimenti i tamponi finiscono subito, come ieri a Vo’ Euganeo, focolaio di contagio in Veneto, e si arriva al paradosso di un migliaio di persone in coda per ore quando ciascuno di loro dovrebbe stare in quarantena.

Un decreto per famiglie e imprese

E’ un governo un po’ allo sbando (chi non lo sarebbe!!!) . In un gioco di specchi, Conte e Salvini sono a vicenda inseguiti e a loro volta inseguitori l’uno dell’altro. Matteo Salvini si ritrova il virus nella “sue regioni”, arrivato con i jet e non con i barconi e che per quanto amministrate in modo eccellente e fiori all’occhiello nella sanità, almeno in Lombardia c’è stato un errore proprio nella sanità visto che il focolaio è stato un ospedale. Se Conte con questa crisi, dopo essere stato ad un passo dalla crisi, si gioca la premiership fino al 2023, Savini intravede anche in questa crisi l’occasione buona per buttare giù Conte e la sua squadra. Salvini annuncia per domani una conferenza stampa con le misure economiche per famiglie e imprese nella zona rossa e quindi impossibilitate a lavorare. E ieri sera il ministro Gualtieri firma un decreto che dovrebbe tranquillizzare molti. Tra cui anche la famose partite Iva che in quella parte di nord sono l’ossatura del pil. Nel testo del decreto si prevede subito il blocco di adempimenti, pagamenti e scadenze (comprese le rate delle cartelle) e tasse per le zone rosse. In parallelo il ministro Gualtieri ha annunciato anche l'accordo con l'Abi per sospendere le rate dei mutui per i cittadini della zona rossa “che stanno subendo conseguenze più pesanti”. Si andrà dallo stop ai pagamenti anche per le bollette elettriche e del gas, che si aggiungono al congelamento di quelli fiscali. Ci saranno anche norme per la Cig, ha precisato Gualtieri, e per sostenere la liquidità delle imprese. In più, oltre all'accesso facilitato al Fondo di garanzia per le Pmi e ai contributi per la ripresa delle attività nelle zone rosse (11 finora i Comuni colpiti dalle misure di contenimento dell'epidemia) si stanno valutando anche indennizzi per le imprese che hanno subito danni indiretti, la sospensione dei termini degli adempimenti societari e la proroga generalizzata delle misure di allerta da codice della crisi.

Un terzo decreto

Siamo quindi al secondo decreto in tre giorni. E ce ne sarà anche un terzo a tripla firma Mef e Mise. Questo provvedimento potrebbe accogliere, come ha annunciato il ministro della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, anche norme per la tutela delle assenze in seguito alla chiusura di uffici e sportelli della P.a. Per evitare buchi di stipendio, hanno chiesto al ministro di fare in modo che i lavoratori non risultino in malattia, perdendo la quota di retribuzione accessoria. Il decreto potrebbe contenere anche le eventuali procedure di rinvio dei concorsi, che la ministra conta comunque di “mantenere in piedi salvo riprogrammazioni e piccoli slittamenti”. Sarebbe il colmo bloccare i concorsi pubblici per un virus veloce e endemico ma che poi alla fine potrebbe rivelarsi poco più di un’influenza.

Qualcosa non ha funzionato

Gualtieri dunque è arrivato “prima” di Salvini. La popolazione non potrà dire di sentirsi “abbandonata” ma il Capitano continua a ripetere che “poi, dopo, chi ha sbagliato dovrà prenderne atto e dimettersi.

Sbagliare in questi contesti, di fronte a certe sfide, è possibile. Spiega una fonte tecnica di governo: “Qualcosa è mancato in questa crisi, va riconosciuto”. Non c’è stata, ad esempio, “quella forte centralizzazione della governance” sempre necessaria di fronte a crisi di cui non siamo in grado di prevedere l’evoluzione”. Da qui l’anarchia delle regioni, “peraltro politicamente forti, nelle incertezze del Governo centrale hanno dettato la linea con provvedimenti estemporanei ed è partita la rincorsa”. Esemplare venerdì: il giorno dei primi casi è stata fatta la riunione la mattina con le regioni, non è stata data la linea subito e sono usciti a tarda sera quando nel frattempo le regioni erano andate per conto loro, chi ha aperto, chi ha chiuso. “Nel mondo della Protezione civile c’era una regola aurea: coordina chi comanda…”. Che la chiusura dei voli dalla Cina già dal 30 gennaio, non sia stata la decisione migliore è già stata detto ma è utile ribadirlo. “Chiudere i voli dalla Cina quando gli altri non lo fanno serve a poco visto che la gente ha continuato ad arrivare in Italia dalla Cina passando per Francoforte” fa autocritica la fonte di governo. Che però aggiunge subito dopo: “Il sistema sanitario, peraltro di Regioni notoriamente orgogliose del loro sistema e il cuore della Lega, non ha dato prova di grande efficenza dal momento che i principali focolai sono partiti da strutture ospedaliere”. Morale: Protezione Civile è debole, il Governo è confuso e patisce le intemerate di Salvini. Siamo all’impazzimento.

Provare a rimettere ordine

E’ sera quando Conte, che entra ed esce da continue riunioni, lancia alcuni appelli: basta “iniziative autonome non giustificate”, basta andare “in ordine sparso” perché i danni sono dietro l’angolo. si rischia di far danno. Ce l’ha con i governatori fuori dalla zona rossa visto che con Fontana e Zaia si sentono più volte al giorno e le decisioni sono state tutte condivise. Il premier istituisce un tavolo di coordinamento quotidiano che inizia stamani alle 10: ecco la centralizzazione che però doveva essere fatta prima. Conte insiste quindi sul tavolo di unità nazionale, “unico modo trasparente di uscire da questa crisi”. Al tavolo con tutti i partiti inviterà anche Salvini “che deve però smettere di speculare su una disgrazia che riguarda tutti”. Ma il leader della Lega insiste nel suo cannoneggiamento, non depone le armi e sposta solo un po’ più in là nel tempo la sua richiesta: “Chi nel governo si è mostrato incapace perchè ha aspettato il morto per agire deve lasciare, dimettersi”.

Ma le regioni sono in campagna elettorale

Il problema, uno dei tanti, è che Covid-19 è arrivato quando è già in atto la campagna elettorale per rinnovare i governatori di ben sei regioni. Per l’appunto quelle che si stanno agitando, nel fare troppo, poco o male. Qualcuno si potrebbe giocare la riconferma o l’elezione. Ogni regione va così un po’ per conto suo, appunto: le Marche, la Liguria, la Toscana dove il candidato del centrosinistra Eugenio Giani se ne esce con: “Il virus si sta trasmettendo in Italia passando da regioni governate dalla Lega”.

In aula alla Camera dove ieri si sono votate le pregiudiziali per il decreto sulle intercettazioni il clima sembra sospeso in attesa di notizie ed eventi. Il deputato leghista Guido Guidesi, ex sottosegretario, è bloccato a Codogno in quarantena. La deputata Maria Teresa Baldini (Fratelli d’Italia) ha indossato in aula la mascherina. Vito Crimi, il capo politico dei 5 Stelle, tenta l’operazione “divisione” in campo nemico. “La Lega fa sciacallaggio, noi parliamo con l'opposizione responsabile, Meloni e Berlusconi, e con i governatori Zaia, Fontana e Fedriga con cui c’è stata massima collaborazione” mentre Salvini “è stato isolato”. In effetti da venerdì, giorno del primo decesso, i governatori hanno tenuto un comportamento e un linguaggio diversi dal proprio leader politico. Vediamo se Conte riesce a ritrovare l’unità nazionale al tavolo con i partiti. E chissà che quello stesso tavolo non diventi anche altro. Andando oltre Covid-19.