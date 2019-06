[Il caso] Il premier a mani vuote e con qualche speranza in meno. Numeri & date: vademecum per la crisi

Il premier torna da Bruxelles a mani vuote e con qualche speranza in meno. “La fase costituente” che è stata il perno della sua lettera “politica” ai commissari Ue è stata gentilmente apprezzata ma rinviata. Della serie che “ora si fa con le regole che ci sono adesso, poi si vedrà”. E con le regole attuali la partita per evitare la multa dell’Europa è ancora da giocare ma diventa “un tunnel”, “in salita” e la luce in fondo assai fioca. Se a Bruxelles c’è il fuoco nemico tanto che Conte parla di situazione “molto difficile”, da Roma arriva il solito fuoco amico, gli ultimatum di Salvini (“o tagliamo 10 miliardi di tasse agli italiani o me ne vado”) e i rilanci di Di Maio: “Se Salvini vuole rompere lo dica chiaramente, non cerchi sempre nemici a cui poi dare la colpa”. Proprio quello che il premier e il ministro economico Giovanni Tria avevano chiesto di evitare per poter dribblare la procedura d’infrazione.

La crisi a portata di mano

Ma se in questa ennesima giornata sul filo qualcuno cerca indizi sulla durata della legislatura, conviene lasciar perdere i sussurri del Transatlantico e studiare la votazione che ieri sera ha licenziato, alla Camera, in prima lettura il decreto Crescita: solo 33 voti contrari e 49 astenuti nel voto finale. La maggioranza si è fermata a quota 270, ma le opposizioni hanno disertato il voto in modo clamoroso. Gettando dalla finestra la chance di mandare sotto il governo. Se fossero stati presenti i 104 deputati di Forza Italia, i 111 del Pd, i 33 di Fdi, i 14 di Leu e i 24 del gruppo misto, tutti coloro che si sono opposti al testo, per un totale di 286 voti, il governo sarebbe andato sotto. E ci sarebbe stata la crisi di governo. La maggioranza gialloverde si è fermata infatti a quota 270. Il famoso incidente parlamentare era servito sul piatto. Ma le opposizioni non lo hanno sfruttato. Il venerdì sera e il solstizio d’estate hanno prevalso sui tanti che da giorni ripetono che il governo è finito e bisogna andare a votare il più presto. Ecco perché la notizia migliore di giornata per Conte arriva proprio da quell’aula che, da quel che si sente, lo vorrebbe mandare a casa nell’arco di pochi giorni.

Fumata nera sulle nomine

Il black friday del Professore inizia sveglio fino alle 4 del mattino all’hotel Amigò di Bruxelles per i colloqui a margine del Consiglio europeo di cui quattro ore sono state riservata a Frau Merkel. Qualche ora di sonno e poi di nuovo, “non con il capello in mano”, a discutere con i 27 leader. La partita sulle nomine - a cominciare da chi fa il Presidente di Commissione - che poi è anche l’unica all’ordine del giorno visto che il 2 luglio dovrà essere eletto, finisce con un nulla di fatto. Serve però a togliere dal tavolo i nomi che hanno fin bloccato ogni discussione sulla presidenza della Commissione europea, la carica più delicata da cui discende il resto: la presidenza del Consiglio Ue, l’Alto rappresentante per la politica estera, la Bce.

Eliminati i capolista Manfred Weber del Ppe, il socialista Frans Timmermans, la liberale Marghrete Vestager e due nomi di peso come Michel Barnier e Angela Merkel, ora si procede con nomi più “leggeri”, scelta più ‘comoda’ per tutti i leader di Stato e di governo che non vogliono perdere potere nell’Unione e anzi continuare ad esercitare, dai rispettivi singoli Stati, potere di interdizione sulle politiche e sull’agenda dell’Europa che verrà. I leader si sentiranno nei prossimi giorni, qualcuno di loro avrà modo di vedersi nel fine settimana a Osaka per il G20. Una decisione dovrà essere presa entro il 2 luglio, data della prima seduta del Parlamento che dovrà eleggere il Presidente, perché sarebbe veramente un rischio e un salto nel vuoto considerata la composizione così frammentata dell’assemblea.

Una lettera “troppo lunga”

Se lo dice anche da solo il premier Conte, “mi sa che in effetti ho scritto un po’ troppo”. Più che “lunga” - sei pagine - è sbagliata perchè per quel poco che il premier è riuscito a far virare il discorso sul dossier Italia e sulla procedura (non era all’ordine del giorno), ha capito che l’architrave della sua trattativa è sbagliato. Infatti la “fase costituente”, il “cambio delle regole”, la nuova Europa con “meno finanza”, i presupposti del suo ragionamento sono sbagliati. Comunque fuori tempo. Sull'esito della procedura d'infrazione serpeggia pessimismo tanto che il premier, “sentendo” la zampata dei burocrati uscenti, chiede alla commissione in scadenza “fair play” e di non aver pregiudizi: “Sui conti i numeri reali sono i nostri, non ho e non ho mai avuto l'atteggiamento di chi si presenta con il cappello in mano, non abbiamo niente di cui scusarci, ci devono ascoltare” ha detto il premier nella conferenza stampa finale prima di tornare in Europa. Conte non ha potuto portare a Bruxelles, che invece avrebbe voluto, i numeri perchè la Nota di aggiustamento del bilancio non può essere approvata prima del 26, mercoledì. Quello sarà il primo giorno utile per poter formalizzare e mettere nero su bianco, con un voto nel Consiglio dei ministri, perchè “i numeri reali della nostra economia sono i nostri e non quelli europei”.

I numeri “veri”

Prima di tutto va chiarito che la procedura d’infrazione riguarda l’eccesso di debito nel 2018 e nel 2019 e anche, se non cambia qualcosa, nel 2020. Quest’anno il deficit, che era stato fissato e approvato a dicembre al 2,04%, a fine aprile è stato calcolato a Bruxelles tra il 2,4 e il 2,5. Per abbassarlo l’Italia deve trovare subito 7-8 miliardi. I numeri veri, quelli dell’assestamento di bilancio che saranno approvati mercoledì in cdm, fotografano una situazione diversa. “Il nostro deficit è al 2,1/2,2” hanno più volte rassicurato il premier e il ministro che in questa fase si muovono come un sol uomo insieme al Quirinale. La partita è nelle loro mani. E’ stata lasciata nelle loro mani. Pronta ad essere “usata” qualora le cose andassero male, ci fosse il voto anticipato - a settembre ma anche nella primavera 2020 - come argomento forte e trainante della campagna elettorale che verrà. Dove, come sempre, l’obiettivo sarà dare la colpa a qualcuno senza assumersi mai una responsabilità.

Se fosse dimostrato, bilanci alla mano da portare sul tavolo di Bruxelles, che il nostro deficit è al 2,1-2,2, Conte avrebbe gioco facile nel chiudere la partita: basterebbe, a quel punto, impegnare, cioè tagliare i due miliardi di spesa corrente congelati a dicembre e la procedura non c’è più. O meglio sarebbe rinviata almeno in ottobre quando poi ci sarà da mettere mano alla Nadef e poi al Bilancio 2020.

Se invece, come qualcuno sostiene, non fosse possibile dimostrare adesso, a metà anno, l’andamento di alcune voci, e fosse quindi necessario trovare quei 7-8 miliardi, la faccenda si complica ma non così tanto. Almeno nell’immediato. Conte e Tra infatti sono pronti a mettere sul tavolo di Bruxelles, a garanzia della nostra buona volontà, i 3 miliardi “risparmiati” dal Fondo sociale (Reddito di cittadinanza e Quota 100), altri due miliardi in arrivo da un maggior gettito fiscale (la fatturazione elettronica sta dando sorprese insperate). Il governo è pronto anche a mettere mano alle riserve della Cassa depositi e prestiti (i depositi postali) per circa 800 milioni, un miliardi. Che poi sarebbero questi alla fine gli unici soldi veri (oltre al gettito), motivo per cui è stata messa in campo una decisione mai presa prima come quella di intaccare le riserve della Cdp. “L'infrazione Ue sarebbe un attacco politico, va evitata ma non a ogni costo” ha ripetuto Salvini. I 5 Stelle osservano la scena cercando di mettere a nudo la tattica della Lega: far saltare il tavolo cercando di scaricare sugli altri.

I numeri della manovra

Tra gli ultimatum-proposte-provocazioni di Salvini, ieri è arrivata quella di “anticipare la manovra d'autunno prima della fine dell’estate". Un modo per dare una risposta concreta all'Europa e dimostrare le buone intenzioni. Ma anche per far emergere subito i possibili nodi che potrebbero far deflagrare il governo. Se cosi fosse significa che Conte e Tria devono trovare, da qui a fine agosto, i numeri per la manovra bis (paragrafo sopra) e quelli per la legge di Bilancio del prossimo anno. Per la quale servono almeno 50 miliardi. Così scomposti: 23 miliardi per disinnescare le clausole; una decina di miliardi per il Fondo sociale (Rdc e Q100); altri 10-15 per lo shock fiscale, la tassa piatta o come la si voglia chiamare, che per le tasche dei cittadini si traduce di “10 miliardi di tasse in meno da pagare senza toccare sgravi fiscali o 80 euro”. Se si aggiungono i soldi per la spesa corrente e mandare avanti la macchina dello stato, si arriva intorno ai 50 miliardi. Salvini vuole che vengano indicati subito , entro l’estate, in una sorta di bozza di legge di bilancio che i tecnici leghisti dicono “avere già pronta e dettagliata”.

Qualche data per orientarsi

Quanto sopra ha un calendario di riferimento molto preciso. Entro il quale le cose accadono o non accadono più. Mercoledì 26, avremo, come detto, più chiarezza e certezza sullo stato di salute dei nostri conti pubblici. Il 2 luglio si insedia il nuovo Parlamento europeo per eleggere il Presidente di Commissione: il suo profilo dirà molto circa la possibilità o meno di cambiare le regole di bilancio europee anche nell’immediato. Il 9 luglio, la data per noi più importate, si riunisce l’ultimo Ecofin utile prima dell’estate e sarà quella l’occasione per sapere se sarà avviata o meno la procedura d’infrazione. O, invece, se lasciano il dossier alla nuova Commissione dando quindi più tempo all’Italia.

Infine il 20 luglio: se la maggioranza di governo esiste fino a questa data, non è possibile andare ad elezioni a fine settembre (il 29). E dopo vorrebbe dire crisi di governo in piena sessione di bilancio e quindi andare in esercizio provvisorio. Un azzardo gravissimo per i mercati, un invito a nozze per la speculazione. Ecco perchè alla fine l’unica notizia buona di questo black friday è stata l’aula semivuota vuota per il voto di fiducia: i parlamentari non vogliono la crisi.