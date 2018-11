Premier Conte a Palermo per la Conferenza per la Libia

Roma, 12 nov. (askanews) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato a Palermo, dove questa sera accoglierà le delegazioni che parteciperanno alla Conferenza internazionale per la Libia. E' quanto si è appreso da fonti di Palazzo Chigi.Nel primo pomeriggio è arrivato a Palermo anche il primo ministro del Governo di Accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj, uno dei quattro leader libici attesi in Sicilia per la riunione fortemente voluta dal governo di Giuseppe Conte.