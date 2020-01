La ‘pre-verifica’ di governo. Di Maio e Zingaretti, preoccupati, si vedono da soli

Sono talmente preoccupati i due azionisti di maggioranza del governo, il segretario del Pd Nicola Zingaretti e il capo politico dell’M5S, Luigi Di Maio, che hanno deciso non solo di vedersi vis a vis, ieri mattina, ma di farlo sapere a tutti e di farlo anche in una sede singolare e irrituale per un vertice politico e non di governo, quella di palazzo Chigi. Insomma, prima ancora che inizi la verifica ‘a tappe’ che sta mettendo a punto il premier Conte e in sua assenza (neppure troppo consenziente), Zingaretti e Di Maio hanno deciso che bisognava vedersi a quattr’occhi (cosa che ai due – che non si sono mai presi – non piace affatto fare) e cercare di mettere una pezza ai tanti problemi aperti sul tavolo. Il primo, che è anche la preoccupazione principale del leader dem, è la ‘tenuta’ dei 5Stelle, tra abbandoni ed espulsioni: “Luigi, il tuo gruppo parlamentare tiene, regge, siamo sicuri?” è stata la domanda accorata di Zingaretti. “Tranquillo, Nicola, cacceremo qualcun altro, forse in tutto una decina, ma i numeri continuiamo ad averli noi insieme a voi, per governare, sia alla Camera che al Senato” è stata la – poco convinta – risposta di Di Maio. Poi, ovviamente, si è parlato dell’azione del governo, di come si può ripartire perché anche sul punto serpeggiano dubbi e interrogativi.

Incontro irrituale che dà luogo a una nota congiunta

Una nota congiunta (mai stilata, prima d’ora, tra i due) certifica che i due maggiori partiti della maggioranza sono pronti a fare la loro parte per rimettere in sesto il governo: “In un clima molto sereno e costruttivo – scrivono i due leader – c’è stato un primo confronto sul percorso da avviare per definire i prossimi obiettivi di governo”.

E così, in un luogo assai irrituale (Di Maio non è più vicepremier, Zingaretti non lo è mai stato) i due leader hanno cercato, per ben 45 minuti, di sbrogliare la matassa. Il messaggio che ha voluto recapitare, all’esterno e all’interno del Movimento, Di Maio era anche un altro: “il capo del Movimento e della delegazione al governo sono io e decido io cosa si fa, nel Movimento e nel governo” mentre Zingaretti gli ha chiesto conferme e rassicurazioni.

Conte aveva immaginato tutt’altro percorso

Conte, però, aveva immaginato il ‘lungo’ gennaio di verifica di governo srotolando un percorso composto da quattro tappe: il 7 gennaio vertice sulla prescrizione e solo su quella (la riforma Bonafede è partita, il Pd vuole farla accompagnare da un ddl, che ha già presentato, sui tempi del giusto processo, M5S non ne vuol sapere, Italia Viva è pronta allo strappo e a votare il ddl garantista dell’azzurro Enrico Costa); poi, dall’8 al 15 gennaio, il premier vuole tenere una serie di incontri con le singole forze politiche; poi, sempre il premier, una volta raccolte tutte le indicazioni, vuole stilare – lui – il cronoprogramma delle azioni future; chiusura in bellezza, a fine mese, con un mega-vertice tra il premier e i leader dei quattro partiti (la famosa ‘verifica’ di governo) per illustrare a tutti l’ormai famosa ‘ripartenza’, cioè l’Agenda 2023 che dovrebbe garantire vita al governo. Come si vede, un programma a tappe successive che vede sempre Conte in prima fila a dare le carte. Renzi si è già chiamato fuori (al massimo spedirà ai vertici la Bellanova), mentre a Speranza e a LeU va bene tutto, pur di continuare a governo, ma il problema sono, appunto, Zinga e Di Maio.

Si sono sentiti scavalcati da Conte e vogliono dare le carte in prima persona. In un clima “molto positivo e costruttivo” come si affannano a far sapere i rispettivi staff dei due leader, e alla totale insaputa non solo di Conte ma anche di Iv e LeU, Pd e M5S vogliono rilanciare le ragioni della loro – sempre più precaria – intesa e i due leader ribadire che sono loro due (e non Conte) a reggerne il peso sulle spalle. Ma se già sulla prescrizione, il 7 gennaio, saranno scintille, il vero oggetto del contendere è la ripartenza sull’economia: I.talia viva insiste nel cancellare quota 100 e rivedere il reddito di cittadinanza, una provocazione in piena regola per i Cinquestelle. Il Pd resta più prudente ma, certo, ai dem non dispiacerebbero risorse in più per aumentare il taglio del cuneo fiscale ai lavoratori nella prossima manovra. Il Pd lancerà presto tre idee forti (sgravi fiscali per i redditi medio-bassi, dai 3500 euro in giù, investimenti sulla scuola, economia verde) e cerca il beneplacito dell’M5S per farli.

La legge elettorale e la ‘mina vagante’ di Italia Viva

Ma c'è un altro argomento, spiegano fonti della maggioranza, di cui i due leader hanno parlato durante il vertice: la legge elettorale. L’iter della nuova legge verrà calendarizzato, alla Camera, dall’8 gennaio in poi, e le proposte in campo sono rimaste solo due (il modello tedesco e quello spagnolo), ma le posizioni di fondo di Pd e M5S sono molto vicine su un impianto che, in linea di massima, si inquadra in un sistema proporzionale puro con uno sbarramento che può variare dal 5% in su, non meno. Una soglia che mette apprensione e paura ai renziani e a Leu: vorrebbero una quota di sbarramento molto più bassa. E qui si capisce subito che, al tavolo dell’incontro di ieri, c'era un convitato di pietra: Matteo Renzi. E non è un caso. Perché Di Maio e Zingaretti, con il loro faccia a faccia, rinsaldano di fatto l'asse tra Pd e M5S rispetto proprio alla posizione di Italia Viva. Con un obiettivo: sminare le sortite dei renziani, spesso non linea né con i dem né con i pentastellati. Così, la reazione del coordinatore di Iv, Ettore Rosato, alla notizia dell'incontro, è a dir poco velenosa: “Evidentemente era un incontro di cui avevano bisogno per problemi interni o per bisogno di visibilità. Quindi per noi ‘no problem’”, osserva caustico il parlamentare triestino.

Ma saranno le elezioni regionali il vero spartiacque

Il 2020 pone fin da subito, per il governo, molti altri dossier delicati e complessi: Alitalia, Ilva, Autostrade, le autonomie, tra gli altri. Con la complicazione delle tensioni interne ai pentastellati, tra uscite volontarie ed espulsioni, appunto. E un primo importante appuntamento elettorale con il voto regionale in Emilia-Romagna e Calabria. Zingaretti, anche qui, ha voluto tastare il polso di Di Maio: con Di Battista schierato con Paragone, l’M5S quotato, in entrambe le regioni, al 7% e una nuova emorragia di uscite e cacciate dal gruppo parlamentare, non solo la ‘tenuta’ del M5S ma anche quella del governo è appunto assai a rischio. Ma se Zingaretti e Di Maio hanno bisogno di accelerare, Conte vuole frenare e attendere che si sappiano i risultati delle regionali, il 26 gennaio, per prendere le vere decisioni. Insomma, Conte sembra più consapevole di Zingaretti (e di Di Maio) che la vera ‘verifica’ di governo sono le elezioni.

Il Pd riunisce in un ‘conclave’ ministri e dirigenti

E proprio perché il Pd, e il suo segretario, nel voto in Emilia-Romagna, si giocano tutto, urge per loro fare presto. I dem vogliono far vedere a tutti, elettori in testa, di essere propositivi e fattivi. Ecco il perché dell’annuncio, subito dopo il vertice a sorpresa con Di Maio, del conclave che il Pd terrà in un ex convento del reatino il 13 e 14 gennaio. Nell'abbazia di San Marco Pastore a Contigliano, nel Reatino, con il segretario ci saranno ministri, sottosegretari e parlamentari per fare il punto sulle proposte dem per l'agenda 2020 dell'esecutivo. I temi sono, appunto, il rilancio di proposte dem su ambiente, infrastrutture, scuola e giustizia. La formula del ‘ritiro’ stile frati francescani (ufficialmente un seminario) è stato voluto da Zingaretti: si tratta di un confronto a porte chiuse dal titolo “Oggi per un domani. Prima le persone, una nuova agenda di governo”. Curiosamente, l'evento dem prende il posto del ‘conclave’ che avrebbe voluto fare il premier Conte con i ministri, ma che poi, per le ostilità di molti, ha rinunciato a organizzare. Come si diceva, il Pd, cioè il partito che appare più vicino al premier, guarda con apprensione alle difficoltà del M5S che potrebbero assottigliare i numeri della maggioranza, specie al Senato, ma anche al fronte interno. Le regionali, specialmente nel bastione dell'Emilia, saranno importanti soprattutto per i dem e la leadership del segretario. Se Stefano Bonaccini sarà confermato governatore si potrà lavorare con più serenità, anche se la Calabria dovesse cadere nelle mani del centrodestra guidato dalla Lega. Sullo sfondo, e in avvicinamento alle elezioni regionali, si pone per il Pd anche il tema del rapporto con le Sardine che il 19 torneranno in piazza in grande stile proprio a Bologna. Sulle pagine Facebook del movimento si moltiplicano gli appelli contro l'astensione, ma senza indicazioni di voto, a parte l'avversione per Matteo Salvini e il centrodestra. La speranza dem è che alimentino il mulino di Bonaccini e del centrosinistra anche in altre regioni e a livello nazionale.

La linea dura di Di Maio contro chi ‘non rendiconta’

Allo stesso tempo, Di Maio – anche con il vertice - lancia un avviso al dissenso interno in uno dei momenti più critici del Movimento: la sua linea - ampiamente sostenuta da Beppe Grillo - è quella di proseguire con il governo. Una linea che, inevitabilmente, taglia fuori oltre a Gianluigi Paragone anche Alessandro Di Battista, pronto a partire per l’Iran ma che continua ad appoggiare il suo amico personale con cui, forse, potrebbe dare vita a un movimento di radice sovranista se Di Maio – come si dice – non dovesse più ricandidarlo alle prossime elezioni politiche. Certo è che, da qui a metà gennaio, in complicata e faticosa contemporaneità con la verifica di governo, il M5S continuerà a navigare nella tempesta. Martedì 7 si terrà il supervertice con gli organi deputati nell’M5S i probiviri Andreola, Berti e Dadone e il comitato di garanzia: Cancelleri, Crimi e Lombardi) più i capigruppo di Camera e Senato (Crippa e Perilli) per definire le sanzioni nei confronti dei tanti morosi sulle rendicontazioni.

Inoltre, per l’8 gennaio è prevista l’assemblea prima separata e poi congiunta dei gruppi parlamentari che ha all’ordine del giorno sia le restituzioni che le modifiche allo Statuto. Detto che, dall’inizio della legislatura, l’M5S ha già perso la bellezza di 19 parlamentari tra espulsioni e fuoriuscite (9 deputati e 10 senatori), sono in altri 11 a rischiare l’espulsione (6 deputati e 5 senatori) perché, nel 2019, hanno rendicontato ‘zero’ mentre altri 12 (10 deputati e due senatori) sono ‘semplicemente’ a rischio sospensione e altri dieci un semplice richiamo. Dunque, sono, in totale, 33 i parlamentari nel mirino dei probiviri. Anche se andassero via solo la metà di loro sarebbe un salasso insostenibile, per il Movimento come per il governo che, specie al Senato, si regge su un range di 164-169 voti sopra il quorum (161).

Le fuoriuscite dal M5S aumentano. Il rischio collasso

Il rischio è che i vertici mantengano la linea dura anche perché, dopo settimane di profilo basso, Di Maio si è detto stanco dell'anarchia interna. La svolta governista del ministro degli Esteri mette anche in difficoltà chi, nei prossimi giorni, vorrebbe dar vita ad un gruppo (o ad una componente nel Misto) ‘green’ e filo-contiana, con l’ex ministro Lorenzo Fioramonti come guida. Al momento, a parte qualche ex M5S (da Veronica Giannone a Andrea Cecconi) l'ex ministro potrebbe contare su Nunzio Angiola (ultimo fuoriuscito dall’M5S insieme a Gianluca Rospi erano entrambi eletti in collegi uninominali in Basilicata e Puglia) mentre sono in stand by altri possibili fuoriusciti da Massimiliano De Toma a Rachele Silvestri per un totale di dieci deputati che non bastano a fare un gruppo nuovo ma rappresenterebbero comunque una scissione consistente, una nuova emorragia pesante in uscita dal M5S, per Di Maio. Non a caso, la scure dei probiviri sui rendiconti si abbatterà soprattutto su chi, in voluto ritardo, contesta in maniera complessiva il capo politico. E poi c'è il nodo del sistema delle rendicontazioni, considerato da tantissimi farraginoso e poco trasparente, visto che i rimborsi sono indirizzati a un conto privato e non a un fondo statale. La tenuta dell’M5S, come partito e come gruppo parlamentare, è fondamentale, però, per le sorti della maggioranza e del governo. Lo sa di Di Maio e lo sa Zingaretti, i quali, entrambi preoccupati, non a caso ieri si sono visti solo loro.