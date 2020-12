Pranzo di Natale a 5.500 persone in difficoltà

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Con "Buon Natale, per tutti",l'iniziativa solidale di Coop Alleanza 3.0, saranno 5.500 le persone in difficoltà economiche e assistite dalle associazioni del territorio, che potranno avere un vero 'pranzo di Natale'. Grazie alle donazioni di 55 Consigli di zona, che rappresentano i soci della cooperativa, distribuiti su un territorio che si estende dal Friuli Venezia-Giulia alla Sicilia, sono stati infatti raccolti beni alimentari per un valore totale di 55.000 euro. La cifra è destinata alle organizzazioni di volontariato che lungo tutto il corso dell'anno sono attive nelle città e nelle comunità in cui opera Coop Alleanza 3.0 per accogliere persone in difficoltà e famiglie bisognose, e che anche in questi giorni si stanno adoperando per garantire sostegno e vicinanza alle persone svantaggiate, in occasione delle festività natalizie; si tratta di oltre 80 associazioni, mense di solidarietà e parrocchie, che con questi prodotti realizzeranno oltre 100 pranzi per il giorno di Natale in ciascuna delle 55 Zone soci di cui è composto il territorio della Cooperativa. "Buon Natale, per tutti" è una delle iniziative di solidarietà a cui partecipano i soci e i clienti attraverso l'iniziativa 1 per tutti 4 per te: acquistando i prodotti a marchio Coop. (ANSA).