Pranzo al Colle Mattarella-Meloni:focus Ucraina, economia,migranti

Roma, 28 giu. (askanews) - Ucraina, situazione economica in Europa e quadro finanziario pluriennale, migrazioni, con particolare riferimento all'accordo sul nuovo Patto per le Migrazioni e l'Asilo dello scorso 8 giugno. Questi alcuni dei temi al centro del pranzo al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.Sul tavolo, secondo quanto si apprende, anche il vertice Nato previsto prima del Consiglio, i rapporti con la Cina, il prossimo summit Ue-Celac, la situazione in Tunisia.