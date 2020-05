“Poteri forti” contro il governo? Per ora è tutti contro tutti e le Regioni piegano Conte

“Si riparte, ma con prudenza” o, meglio ancora, “con fiducia e, insieme, con responsabilità” dice il premier, Giuseppe Conte, all’ora di cena, illustrando le nuove misure che entreranno in vigore dal 18 maggio e anticipando, in gran parte, quelle che scatteranno dal prossimo 3 giugno. “Adelante, Pedro, sed cum juicio” dice don Ferrer al suo cocchiero – narra Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi – mentre attraversa una folla inferocita e che chiede sangue: siamo ai tempi della peste del 1648, narrata da Manzoni e sono gli stessi guai di ogni epidemia che, tristemente, si ripetono, tumulti per il pane e caccia agli ‘untori’ compresi. E’ l’ultima conferenza stampa prima della ripartenza di una lunga serie di teorie di conferenze stampa che, durante i tre mesi di lockdown, hanno scandito la vita di tutti gli italiani.

Cosa c'è dentro il "dobbiamo ripartire"

“I dati dell’epidemia sono incoraggianti – inizia il premier con parole che riecheggiano, per paradosso, quelle del suo ‘arci-nemico’ dentro la maggioranza di governo, il leader di Iv Matteo Renzi, il quale, fosse stato per lui, avrebbe aperto e riaperto molto prima e molto di più - Accettiamo il rischio, dobbiamo accettarlo altrimenti non potremo mai ripartire, dovremmo aspettare la scoperta e la distribuzione del vaccino ma non ce lo possiamo permettere, ci ritroveremmo con un tessuto produttivo, sociale fortemente danneggiato”

Per la serie A il governo “non è adeguato”. La mediazione di Malagò

Il guaio è che la Bundesliga riparte, i francesi e gli spagnoli stanno per farlo, solo gli inglesi della Premier League sono indietro e, insomma, rischiamo di perdere il ranking Uefa. Oltre che di aprire un contenzioso infinito tra le società (e i presidenti) di Serie A che non vogliono pagare alle tv in chiaro e in scuro i diritti non maturati di partite non giocate e i tycoon tv che - peggio dei proprietari dei negozi di pane che non ‘gliene po’ frega’ de meno’ se non hai i soldi per l’affitto, causa coronavirus, glielo devi pagare ogni mese – che quei soldi li vogliono, ‘sporchi, maledetti e subito’. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, con la sua arte diplomatica sopraffina, ci si è messo di buzzo buono, per venirne a capo, ma se Conte è ‘insensibile’ al calcio – e, temiamo, allo sport in quanto tale – Spadafora è peggio: si contraddice, è ambiguo, dice una cosa e fa il suo contrario. Insomma, non lascerà un bel ricordo di sé, una volta finito il suo compito. Il mondo dello sport, intanto, geme e freme, anche perché Malagò e il Coni rappresentano tutto lo sport, mica solo il calcio, e tutti gli sportivi vogliono gareggiare.

Ennesimo scontro tra il governo e le Regioni

Conte polemizza anche con le Regioni, che gli hanno imposto regole di distanziamento sociale più lasche di quelle che voleva imporre lui a loro (solo un metro) e con un messaggio rivolto in particolare alla Lombardia dice: “In questo momento è chiaro che sta affrontando la prova più difficile. Consiglio ai lombardi di essere attenti. La Lombardia può decidere di aprire, come del resto ogni regione. Lo Stato ha una funzione di vigilanza e di coordinamento. Se la curva è salita e scappa al controllo, siamo pronti a intervenire”. Insomma, Conte si riserva di obbligare le Regioni a chiudere, non a riaprire, ma annuncia anche di voler ridiscute, in futuro, il “rapporto tra Stato e regioni”, in via peggiorativa, ovvio, per esse. Insomma, una (velata) minaccia di interventismo centralista che le Regioni, a stretto giro di posta, rispediscono al mittente: “Il Governo la smetta di continuare a mettere in discussione le competenze delle Regioni” scrivono i sette governatori della Lega Massimiliano Fedriga, Luca Zaia, Attilio Fontana, Donatella Tesei, Maurizio Fugatti, Christian Solinas. Un braccio di ferro che si farà sentire di nuovo acuto appena qualche Regione sforerà i parametri stabiliti dai Protocolli di Sicurezza, ma non vorrà chiudere e lo Stato si metterà a fare pressioni affinché, invece, chiuda. Motivo per cui il governo ha fatto un paso doble singolare: un decreto legge con le ‘linee generali’ della Ripartenza (già controfirmato, ieri sera, dal Colle) e un dpcm che diventa, a questo punto, utile se il governo deve imporsi, tornando indietro sulle riaperture, nelle regioni a rischio (Piemonte, Liguria, Lombardia, perfino il Molise – sic -). Il tutto mentre manca ancora la firma del Capo dello Stato sul dl ‘Rilancio’, le cui norme devono essere ancora bollinate dalla Ragioneria centrale dello Stato e dai tecnici del Mef.

Ma la partita vera, ovviamente, è sull’economia

Ecco, appunto, l’economia. Il premier rivendica l’entità della sua poderosa manovra economica, il dl Rilancio (55 miliardi che, se sommati ai 25 mld del Cura Italia, fa ben 80 miliardi: una cifra mai stanziata prima, nella storia della Repubblica ma è anche, consapevole che “con la riapertura non finiranno le difficoltà economiche”. Conte non si lancia in proposte mirabilanti: promette di varare non il ‘tasse zero per un anno’ (idea di Salvini) né dei ‘Buoni Patriottici’ (idea di Tremonti), ma un altro decreto legge, l’ennesimo, ma stavolta a costo zero: il dl Semplificazioni cui – assicura il premier con pathos – “ci dedicheremo ‘senza tregua’”. Italia Viva deve ancora ‘riflettere’ se sfiduciare Bonafede, ma la Boschi ieri twittava felice che “la direzione è giusta” (quella di Conte), dunque manco dentro Iv sono d’accordo, ma in ogni caso manca un tassello fondamentale: il nuovo – e decisivo? – incontro tra la delegazione di Iv e il premier. Martedì Conte sarà alle Camere per illustrare il nuovo decreto, mentre mercoledì l’Aula del Senato sarà sold out perché si discute la mozione di sfiducia al ministro Bonafede su cui, per ora, i renziani, si riservano di decidere. Poi ci sono i gruppi dei 5Stelle, dove si giudica Conte “un traditore” che si è venduto al ‘Nemico’ (il Pd) ma, nel contempo, si cerca di scalzarlo via operazione Franceschini che, magari, potrebbe governare pure coi voti degli azzurri.

Orlando: "Ora partono gli attacchi all'esecutivo"

E poi c’è un Pd in cui un vicesegretario, Andrea Orlando dice senza giri di parole: “Nelle prossime settimane vivremo una serie di attacchi al governo finalizzati alla sua caduta, ispirati anche da centri economici e dell’informazione, non tanto per correggere come è lecito l’attività di governo ma per rivedere il patto di governo e riorganizzare la maggioranza”. Il motivo di questa trama? Gestire i soldi dell’emergenza. Tanti soldi, la manovra. Stesse, simili, parole di quelle di Orlando, le dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti: “Se cade il governo si vota, non c’è altra maggioranza possibile”, anche se Zinga i poteri forti, per pudore, non li città. Non è vero, non si può fare, il voto, ma bisogna far finta di crederci, e tanto basta. Se Conte cadrà, non si andrà al voto anticipato, nascerà ‘solo’ un nuovo governo, come è sempre accaduto. Anche perché la pandemia si sta esaurendo e, dopo un governo, se ne può sempre fare, per Costituzione, un altro. E punto.